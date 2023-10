La larga noche en Sevilla para los aficionados escoceses

Una simple inmersión en algunas cuentas escocesas de la red X servía para comprobar la intensidad de la noche de los aficionados de la selección de Escocia antes del partido que en la noche de este jueves la enfrentará con España en el Estadio de la Cartuja.

La Alameda de Hércules fue el principal punto de celebración, aunque había seguidores por todo el centro y particularmente también por los alrededores de la Catedral. Por casi todos los bares era fácil observar a grupos de hinchas bebiendo cerveza sin cesar.

Scotland fans in Spain last night and today @ScotlandNT pic.twitter.com/DXeGflX3jr