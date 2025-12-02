Lolo Rosano: "En nuestro campo somos capaces de eliminar al Bayern"

El entrenador del Club Atlético Antoniano, Lolo Rosano, mostraba su ilusión por en el encuentro de la segunda ronda de la Copa del Rey que enfrentará a su equipo con el Villarreal CF, que tiene a todo el pueblo de Lebrija con una gran expectación por recibir en el Municipal a un conjunto que está disputando la UEFA Champions League. Al estadio acudirán más de 3.500 aficionados del cuadro lebrijano.

En declaraciones exclusivas a Diario de Sevilla, el entrenador isleño se ha mostrado su motivación por poder vencer al cuadro dirigido por Marcelino García Toral en el estadio Municipal de Lebrija. "En nuestro campo somos capaces de ganarle al Bayern de Múnich. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipazo. Para mí, el Villarreal tiene la mejor plantilla de LaLiga, es el equipo que menos onces repite, pero nosotros sabemos de lo que somos capaces", declaraba el preparador del club de Lebrija.

Cuestionado por el gran ambiente que se vivirá este miércoles en la previa del histórico choque frente al Villarreal, Lolo Rosano lo tiene claro. "Vamos a ser entre 3.000 y 4.000 aficionados en el Municipal de Lebrija. Se han puesto varias gradas supletorias y sabemos cómo aprietan nuestros hinchas. Eso nos va a dar un plus. Somos el mejor equipo local de la categoría y tenemos la ilusión de batir al Villarreal con nuestras armas".

El preparador isleño es consciente de la dificultad del choque contra un rival que marcha en los puestos altos de la tabla clasificatoria de LaLiga. "Como ya he comentado, ellos son un equipazo, pero a nosotros no nos van a ganar por ilusión. Desde que supimos que el partido se iba a jugar en el Municipal, toda Lebrija se ha violcado con nosotros. El Ayuntamiento, los socios, nuestros patrocinadores... la gente nos transmite su aliento por la calle. Vas andando por el pueblo y sientes el optimismo de los aficionados del Club Atlético Antoniano. Queremos convertir el partido en una auténtica fiesta del fútbol para nuestro pueblo", comentaba.

Choque de Pedrazas

Por último, valoró la ocasión de oro que tendrá uno de sus pupilos este miércoles, ya que el delantero José Pedraza, natural de San Sebastián de los Ballesteros, localidad cordobesa, es sobrino de Alfonso Pedraza y se podrán enfrentar en el terreno de juego en un duelo que, sin duda, será muy emotivo para tío y sobrino. "El pobre lloraba de la emoción el día del sorteo cuando nos enteramos de que jugaríamos ante el Villarreal. Para él es, si cabe, más emotivo todavía el partido. Es una oportunidad de oro para un chico joven de 19 años la de poder enfrentarse a su tío", finalizaba.