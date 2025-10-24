Real Madrid - FC Barcelona: Horario y dónde ver por TV en directo el partido de Liga

El Real Madrid y el FC Barcelona disputan este domingo 26 de octubre una nueva edición del Clásico del campeonato de Liga. El partido , se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y pone en juego el liderato, ya que el equipo que entrena Xabi Alonso llega al encuentro con dos puntos de ventaje sobre el de su homónimo azulgrana, Hansi Flick.

Cómo llegan al encuentro

El Real Madrid afronta el duelo ante el FC Barcelona con el varapalo que supuso la goleada en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, en el que cayó goleado por 5-2. Los blancos han conseguido reponerse a esta dura derrota, la primera ante un rivel de cierta entidad esta temporada, y que generó serias dudas sobre el proyecto tras un buen inicio de temporada contando sus partidos por victorias. La casi inmediata respuesta ante el Kairat en la Champions League venciendo por 0-5 y la posterior ya en Liga ante el Villarreal 3-1 devolvieron al equip la confianza que ha acabado de cimentar ante el Getafa (0-1) y el pasado miércoles ante la Juventus de nuevo en Champions (0-1). Llegan por tanto los locales al envite con cuatro victorias consecutivas y un balance de 10 goles y sólo uno encajado., en lo más alto de la tabla con 24 puntos.

Por su parte, los azulgrana han pasado un bache de juego y resultados coincidiendo con la baja de su estrella, Lamine Yamal, que llega recuperado al duelo. Los de Flick también tuvieron un amago de crisis tras encadenar dos derrotas, ante el PSG en Champions (1-2), pero sobre todo en Liga ante el Sevilla (4-1). No obstante, han logrado sobreponerse tras vencer en Liga el Girona (2-1) marcando en el último minuto, y goleando al Olympiacos de vuelta a la máxima competición europeo (6-1). Desembarcarán en el Bernabéu como segundos en el campeonato liguero con 22 puntos.

Horario del Real Madrid - Barcelona: cuándo se juega el Clásico

El Real Madrid-Barcelona se jugará el domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu desde las 16:15. Será el segundo partido del día, ya que inaugurará el domingo el Mallorca-Levante a las 14:00.

Dónde ver en directo el Real Madrid - Barcelona por televisión y online

El partido se podrá ver en directo a través de la plataforma Dazn, que también tiene su propio canal en Movistar + para los suscritos al plan Fútbol Total o La Liga.