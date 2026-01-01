Marina García Polo: "Tenemos que demostrar que España aún no ha llegado a su tope"

Marina García Polo, a la derecha, posa con la también sevillana Alisa Ozhogina tras uno de sus éxitos con la selección española.

Artífice directa de todos los éxitos por equipos de la selección española de natación artística durante 2025, en los que ha lucido sonrisa en los podios del Mundial, el circuito completo de la Copa del Mundo y el Europeo, Marina García Polo (Sevilla, 5-12-2004) hace balance del año y apunta a los objetivos venideros. Para ello, la medallista olímpica del Club Natación Sincro Sevilla no esconde la autoexigencia necesaria para brillar en la élite, “parte del éxito”.

Pregunta.Despedimos un año cuajado de grandes logros con España.

Respuesta.Así es. Ha sido un gran año, en el que hemos demostrado el gran equipo que formamos y lo mucho que trabajamos. Cerramos la temporada con un Mundial histórico, y eso va a quedar siempre en nuestro recuerdo.

P.¿A título personal se puede considerar su mejor temporada?

R.Diría que una de las mejores, porque además a nivel emocional y psicológico ha sido uno de los años que más he disfrutado y me he emocionado con la sincro.

P.Y lo mejor, compartiendo éxitos en la selección con su compañera en el Club Sincro Sevilla Alisa Ozhogina.

R.Siempre decimos que es una suerte poder vivir todo esto juntas. Somos muy afortunadas de poder aprender tanto las dos y poder apoyarnos la una en la otra.

P.Con la llegada de Andrea Fuentes ha consolidado protagonismo en el equipo nacional.

R.Somos un equipo en el que todas hemos ganado protagonismo. No es una sola la que manda, ya que todas tenemos voz e iniciativa y entre todas formamos un equipo que se lidera de una forma conjunta.

P.Sin duda, la mejor forma de iniciar el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

R.Sin duda. El gran objetivo está en Los Ángeles, pero que cada año estemos demostrando que podemos llegar un poco más lejos que el anterior es un buen método para llegar preparadas y luchar a muerte en los siguientes Juegos.

Marina García Polo, con sus medallas de bronce. / M. G.

P.Estos días de descanso en casa nunca vienen mal después de un año tan cargado de competiciones.

R.Ha sido un año largo e intenso y el comienzo de esta nueva temporada ha seguido con esta intensidad. Teníamos muchas ganas de volver a casa para celebrar y descansar con las familias después de todo el año.

P.Viendo el nivel de la natación artística española, la autoexigencia debe ser máxima.

R.Nos caracterizamos por ser perfeccionistas a más no poder y por la exigencia que nos imponemos nosotras mismas, pero creo que es parte del éxito. Sin esto no podríamos estar donde estamos, y mucho menos tener en mente los objetivos que visualizamos ahora mismo.

P.¿Con qué se quedaría de 2025?

R.Me quedo con todos los momentos e historias que hemos vivido todos juntos en diferentes campeonatos, aunque el Europeo fue sin duda uno de los momentos que destacaría del año, un campeonato y unos días increíbles con el equipo.

Marina García Polo muerde la medalla en compañía del resto del equipo español. / M. G.

P.Mirando de lleno a 2026, ¿cuáles son los objetivos?

R.Queremos hacer un Europeo brillante que sirva para decir “España no para”, demostrar que aún no hemos llegado a nuestro tope y que nos queda mucho por enseñar aún, que la gente nos esté esperando y se queden con ganas de más. En definitiva, el objetivo es seguir emocionando e inspirando.

P.¿Algo que añadir?

R.Gracias por todo el apoyo durante todo el año. Estamos muy agradecidas de sentirnos tan arropadas y apoyadas en cada paso que damos.