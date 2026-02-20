El Medio Maratón de Sevilla 2026 abre sus inscripciones: estos son los precios y plazos

El Medio Maratón de Sevilla ha abierto este viernes el plazo de inscripciones para su 32ª edición, que se celebrará el 29 de noviembre de 2026, una cita que coincidirá en el mismo año con otra edición disputada en enero tras el reciente cambio en el calendario de la prueba.

La decisión de trasladar la carrera desde su tradicional fecha invernal al último domingo de noviembre responde a una planificación estratégica del calendario deportivo municipal impulsada por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla. El objetivo es optimizar recursos, espaciar las grandes pruebas deportivas y mejorar la convivencia con la actividad diaria de la ciudad. Este reajuste permitirá además mantener intervalos aproximados de dos meses con otras citas destacadas como la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7 y el Zurich Maratón de Sevilla.

Según la organización, el adelanto también busca reforzar la proyección internacional y el crecimiento deportivo de la prueba, que en su última edición reunió a 20.000 corredores.

Precios y plazos de inscripción

La organización de la 32ª edición del Medio Maratón ha establecido diferentes tramos de precios en función de la fecha y del número de inscritos.

Inscripción ordinaria

Hasta el 21 de junio de 2026 o el inscrito 4.000: 30 euros

Hasta el 23 de agosto de 2026 o el inscrito 8.000: 35 euros

Hasta el 25 de octubre de 2026: 40 euros

Inscripción para atletas con discapacidad (50% de descuento)

Hasta el 21 de junio de 2026 o el inscrito 4.000: 15 euros

Hasta el 23 de agosto de 2026 o el inscrito 8.000: 17,50 euros

Hasta el 25 de octubre de 2026: 20 euros

Podrán acogerse a esta tarifa reducida quienes cumplan los siguientes requisitos: ser mayores de edad (18 años el día de la prueba) y tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Asimismo, hay que adjuntar un certificado oficial de discapacidad en la inscripción. La discapacidad deberá permitir completar la carrera a pie o en silla de ruedas de atletismo homologada, conforme al reglamento.

Inscripción para desempleados de larga duración (50% de descuento)

Hasta el 21 de junio de 2026 o el inscrito 4.000: 15 euros

Hasta el 23 de agosto de 2026 o el inscrito 8.000: 17,50 euros

Hasta el 25 de octubre de 2026: 20 euros

Para acceder a este precio será necesario: ser mayor de edad, estar empadronado en la ciudad de Sevilla y acreditar situación de desempleo de larga duración (mínimo seis meses consecutivos) mediante certificado del Servicio Andaluz de Empleo.

Con la apertura de inscripciones, Sevilla inicia la cuenta atrás para una edición singular del Medio Maratón, que marcará un nuevo rumbo en el calendario deportivo de la ciudad y consolidará a la prueba como una de las más multitudinarias del otoño europeo.