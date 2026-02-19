El Medio Maratón de Sevilla se adelanta a noviembre

El Medio Maratón de Sevilla cambiará su tradicional fecha de celebración en el mes de enero y se disputará el último domingo de noviembre, según ha confirmado el Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento de Sevilla. La decisión se produce tras la reciente celebración del 31ª edición del Medio Maratón, que se celebró el pasado 25 de enero y reunió a 20.000 corredores. Así, la prueba se celebrará nuevamente el 29 de noviembre, lo que implicará que en 2026 la capital hispalense acoja dos ediciones de la prueba.

Este adelanto responde a una planificación estratégica del calendario de carreras de la ciudad, destinada a optimizar los recursos municipales, garantizar un adecuado espacio temporal entre las grandes pruebas deportivas y armonizar la celebración de las pruebas con el día a día de los ciudadanos.

Tal y como se indica en el comunicado oficial, “esto permite que haya unos dos meses entre la Nocturna del Guadalquivir KH7 y el Medio Maratón, y otros dos meses aproximadamente entre éste y el Zurich Maratón de Sevilla, con lo que se evita la celebración de pruebas en breves intervalos de tiempo”.

Por su parte, la organización del Medio Maratón emitió este miércoles un comunicado en el que afirma que este adelanto se produce "para seguir creciendo en su proyección internacional y a nivel deportivo, y para encuadrarse en el nuevo calendario deportivo de la ciudad".

La Nocturna del Guadalquivir, un clásico que se mantiene

Por su parte, la Nocturna del Guadalquivir KH7 celebrará su 37ª edición el 25 de septiembre, coincidiendo con el último viernes del mes, como es tradición. En 2025, esta ya emblemática carrera reunió a 25.000 corredores, quienes inundaron Sevilla a lo largo de 8,5 kilómetros de recorrido, ofreciendo un espectáculo único en la ciudad.