Este es el calendario de carreras en Sevilla para 2026

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), ha presentado el calendario oficial de carreras para 2026, destacando la apuesta por sus tres grandes pruebas en ruta: el Zurich Maratón de Sevilla, la Nocturna del Guadalquivir KH7 y el Medio Maratón, cuya fecha de celebración se traslada al último domingo de noviembre.

Según el comunicado oficial, esta programación prioriza la celebración de las carreras en parques de la ciudad siempre que sea posible, lo que permitirá que hasta 13 pruebas se desarrollen íntegramente en espacios verdes, mientras que únicamente las tres grandes carreras organizadas por el Ayuntamiento tendrán incidencia en diversas zonas urbanas.

El resto de las carreras, incluidas las populares del Circuito Divina Seguros, mantendrán un impacto limitado a barrios o distritos concretos, circulando por vías determinadas y celebrándose generalmente a primera hora de la mañana para minimizar molestias a los vecinos.

Armonización con la vida urbana y optimización de recursos

El objetivo del calendario es compatibilizar las pruebas deportivas con el día a día de los ciudadanos y optimizar los recursos municipales. Por ello, se evita programar carreras durante períodos de alta actividad festiva, como el Viernes de Dolores hasta el fin de la Feria, el puente de la Constitución y la Inmaculada, y la Navidad, salvo excepciones de especial interés.

En 2026, la única carrera entre Semana Santa y Feria será la del distrito Cerro Amate, que recorrerá principalmente el Parque Amate, mientras que en Navidad se celebrarán únicamente la Carrera de Navidad y la San Silvestre Sevillana, ambas en el Parque de María Luisa.

Además, se establece que no se aprobarán primeras ediciones de nuevas carreras, salvo casos excepcionales, y que todas las pruebas que afecten a vías urbanas deben ser aprobadas por el IMD, independientemente de los permisos que requieran de otras áreas municipales.

La decisión de trasladar el Medio Maratón de Sevilla a finales de noviembre busca, además, espaciar las tres grandes pruebas: aproximadamente dos meses entre la Nocturna del Guadalquivir KH7 y el Medio Maratón, y otros dos meses hasta el Zurich Maratón, evitando la celebración de eventos en intervalos muy cortos.

Calendario de carreras 2026 en Sevilla

Febrero

22 – 15ª Carrera Solidaria “Corre por una Causa” – Parque del Alamillo

28 – 14ª Carrera Parque del Tamarguillo – Parque del Tamarguillo

Marzo

08 – 13º Duatlón de Sevilla – Parque del Alamillo

15 – Carrera Solidaria “Buen Pastor” – Parque Luca de Tena

15 – Carrera Triana-Los Remedios “Torre Sevilla” – Circuito urbano

21 – 13ª Carrera Solidaria Santa Clara – Circuito urbano: urb. Santa Clara

22 – Carrera de las Empresas ABC – Isla de la Cartuja

22 – 10ª Carrera Solidaria “Corriendown” – Parque del Alamillo

Abril

12 – Carrera Cerro-Amate – Circuito urbano

Mayo

03 – 13º Half Triatlón de Sevilla – Parque del Alamillo y La Algaba

08 – 38º Cross San Pelayo – Circuito urbano: urbanización Santa Clara

10 – Carrera Parque de Mª Luisa “Coca-Cola” – Circuito urbano

17 – 29º Triatlón Ciudad de Sevilla – Isla de la Cartuja y Paseo Juan Carlos I

17 – 8ª Carrera Solidaria Padre Damián – Parque de los Príncipes

Junio

12 – 11ª Carrera Nocturna del Alamillo – Parque del Alamillo

Julio

19 – 12º Acuatlón Velá de Triana – Circuito urbano: distrito Triana

Septiembre

12 – La Diurna: Carrera con Mascotas – Parque del Alamillo

18 – Carrera Nocturna de Bellavista – Circuito urbano: dist. Bellavista – La Palmera

25 – 38ª Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7 – Circuito urbano

Octubre

04 – Carrera Nervión San Pablo “El Corte Inglés” – Circuito urbano

18 – Carrera Casco Antiguo “CaixaBank” – Circuito urbano

25 – Carrera contra el Cáncer Infantil “Tus Kilómetros Nos Dan Vida” – Parque del Alamillo

Noviembre

01 – 15K Sevilla Experience – Circuito urbano

07 – 14º Doñana Trail Marathon – Vega de Triana y San Juan de Aznalfarache

15 – 19ª Carrera de la Mujer Sevilla – Por definir

29 – 32º Medio Maratón de Sevilla – Circuito urbano

Diciembre