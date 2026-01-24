Sevilla se cita con su Medio Maratón más multitudinario y competitivo

Sevilla vuelve a situarse en el centro del atletismo europeo con la celebración, este domingo, de la 31ª edición del Medio Maratón de Sevilla, una prueba que ha experimentado un crecimiento sostenido hasta alcanzar en 2026 una cifra simbólica y nunca antes vista: 20.000 corredores inscritos. Un número que confirma el excelente momento de salud del evento y lo consolida como uno de los medios maratones más rápidos y atractivos de Europa.

Más allá del impacto popular y participativo, la cita sevillana destaca, sobre todo, por su potente dimensión deportiva. El trazado, completamente llano y con apenas cinco metros de desnivel entre su punto más alto y más bajo, vuelve a ser un reclamo para atletas de élite que buscan grandes marcas en los 21.097 metros. No es casualidad que hasta una treintena de corredores profesionales se den cita en la línea de salida con el objetivo de luchar por el triunfo y, posiblemente, por el récord de la prueba.

En categoría masculina, los focos apuntan al debut en medio maratón de atletas africanos con enorme proyección como el keniano Owen Korir Kapkama, el etíope Melkeneh Azize Abebe o Getnet Wale Bayabl, llamados a marcar el ritmo desde los primeros kilómetros. A su lado, nombres contrastados como Jonathan Kipkoech Kamosong (1h01:25) o el belga Simon Debognies aspiran a mantenerse en la pelea hasta el tramo final. El nivel se completa con un nutrido bloque europeo encabezado por Emmanuel Roudolff, Donovan Christien, Fabien Palcau o el danés Thijs Matthias Nijhuis, atraídos por un circuito que invita a correr muy rápido.

Especial atención merece la participación española, con el duelo entre Roberto Alaiz y el sevillano David Palacio como uno de los grandes alicientes. Alaiz llega como parte de su preparación para el Maratón de Sevilla, tras una exigente concentración en Iten (Kenia), mientras que Palacio afronta con ilusión su estreno en la distancia en casa, con el objetivo de firmar una marca que lo sitúe entre los mejores fondistas nacionales.

En la prueba femenina, el nivel no es menor. La etíope Zeineba Yimer Worku, con un impresionante registro de 1h05:39, parte como una de las grandes favoritas junto a la keniana Winnie Jepkosgei Kimutai (1h07:51). Frente a ellas, el bloque español presenta una batalla apasionante con Marta Galimany, Alicia Berzosa y Lidia Campo luchando por ser la primera española en meta y mejorar sus marcas personales. Europeas como la italiana Elisa Palmero o la francesa Melody Julien —ganadora del 15K de Sevilla— también cuentan con opciones reales de pódium.

El crecimiento del Medio Maratón de Sevilla se refleja igualmente en sus cifras sociales y de proyección internacional. Más de 6.000 mujeres tomarán la salida, superando el 32 % del total, y más de 3.000 corredores extranjeros, procedentes de 90 nacionalidades, llenarán las calles hispalenses de acentos y banderas. Destaca especialmente la presencia francesa, con casi 600 participantes, en una edición en la que más de la mitad de los corredores disputan la prueba por primera vez.

La organización, a cargo del Club de Atletismo San Pablo y Create Deporte, ha introducido ajustes en el recorrido para favorecer una salida por oleadas, mejorando la experiencia de los participantes, y mantiene la salida y la meta en el Paseo de las Delicias, atravesando el casco histórico de la ciudad. Como gesto institucional, antes del inicio se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas del reciente accidente ferroviario, y se facilitará la transferencia de dorsales a corredores afectados por problemas de transporte.

Sevilla se prepara así para vivir una mañana de atletismo de alto nivel, en la que la ciudad volverá a demostrar por qué su medio maratón es sinónimo de velocidad, espectáculo y emoción, tanto para los profesionales como para miles de populares que sueñan con cruzar la meta en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario europeo.