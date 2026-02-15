Las mejores fotografías del Zurich Maratón de Sevilla 2026: búscate en las imágenes de la prueba sevillana

La 41ª edición del Zúrich Maratón de Sevilla 2026 se ha celebrado este domingo 15 de febrero a partir de las 8:30 horas, en una cita histórica que batirá récord de participación y con importantes novedades en el recorrido. Más de 16.500 corredores populares y cerca de 500 atletas de élite tomaron la salida en una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional.

Los participantes han afrontado el considerado maratón más llano y rápido de Europa, en una jornada marcada por el buen tiempo, tras varios días de intensas lluvias en la ciudad. Sevilla ha vuelto a convertirse así en el epicentro del atletismo mundial.