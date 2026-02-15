Las mejores fotografías del Zurich Maratón de Sevilla 2026: búscate en las imágenes de la prueba sevillana
Los mejores momentos de la prueba de atletismo más importante de la ciudad hispalense
Así ha sido la prueba
La 41ª edición del Zúrich Maratón de Sevilla 2026 se ha celebrado este domingo 15 de febrero a partir de las 8:30 horas, en una cita histórica que batirá récord de participación y con importantes novedades en el recorrido. Más de 16.500 corredores populares y cerca de 500 atletas de élite tomaron la salida en una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional.
Los participantes han afrontado el considerado maratón más llano y rápido de Europa, en una jornada marcada por el buen tiempo, tras varios días de intensas lluvias en la ciudad. Sevilla ha vuelto a convertirse así en el epicentro del atletismo mundial.
