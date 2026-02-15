La 41ª edición del Zúrich Maratón de Sevilla 2026 se celebrará este domingo 15 de febrero a partir de las 8:30 horas, en una cita histórica que batirá récord de participación y estrenará importantes novedades en el recorrido. Más de 16.500 corredores populares y cerca de 500 atletas de élite tomarán la salida en una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional.

Los participantes afrontarán el considerado maratón más llano y rápido de Europa, en una jornada que estará marcada por el buen tiempo, tras varios días de intensas lluvias en la ciudad. Sevilla volverá a convertirse así en el epicentro del atletismo mundial.