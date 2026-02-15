El Zúrich Maratón de Sevilla 2026, en directo
Sigue en el streaming de la carrera de 42.195 metros a partir de las 8:15
Guía para corredores del Maratón de Sevilla 2026: recogida de dorsales, guardarropa y todo lo que debes saber
La 41ª edición del Zúrich Maratón de Sevilla 2026 se celebrará este domingo 15 de febrero a partir de las 8:30 horas, en una cita histórica que batirá récord de participación y estrenará importantes novedades en el recorrido. Más de 16.500 corredores populares y cerca de 500 atletas de élite tomarán la salida en una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional.
Los participantes afrontarán el considerado maratón más llano y rápido de Europa, en una jornada que estará marcada por el buen tiempo, tras varios días de intensas lluvias en la ciudad. Sevilla volverá a convertirse así en el epicentro del atletismo mundial.