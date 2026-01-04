Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa

El joven español Edgar Canet (Red Bull KTM Factory), en motos, y el belga Guillaume de Mevius (Mini X-Raid Team), en coches, se impusieron en la primera etapa del Dakar 2026, disputada con salida y llegada en Yanbu, con 518 kilómetros totales, 305 de ellos cronometrados.
Canet, histórico vencedor del prólogo, había sido segundo este domingo, pero una sanción al ganador inicial del día, el botsuano Ross Branch (Hero Motosports) por exceso de velocidad, le otorgó la victoria y el liderato de la general.
Canet se vio beneficiado por el error de Branch, cuyo triunfo fue rápidamente puesto en duda por la organización ante la posibilidad de haber superado la velocidad permitida en zonas neutralizadas, lo que finalmente quedó confirmado y le costó seis minutos de penalización.
