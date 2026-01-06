Las mejores fotos del Rally Dakar | Tercera etapa

El estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing) estrenó su casillero de victorias al imponerse en la categoría de coches de la tercera etapa del Dakar 2026 con salida y llegada en Alula, con 422 kilómetros cronometrados, lo que le otorgó de paso el liderato ante los problemas del catarí Nasser Al-Attiyah.
Mientras, en motos se impuso el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda) y presiona al australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM) y al también norteamericano Ricky Brabec (Monster Energy Honda).
1/273Las mejores fotos del Rally Dakar | Tercera etapa/AFP 7 | Europa Press
