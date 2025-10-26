SEVILLA FC
Alexis Sánchez, con lesión muscular, tiene muy difícil llegar al derbi
Una de las tánganas del final del partido en el Santiago Bernabéu.
Una de las tánganas del final del partido en el Santiago Bernabéu. / Chema Moya | Efe

Las mejores fotos del Real Madrid-Barcelona

El Real Madrid es superior en el clásico y se escapa a cinco puntos (2-1)

El final del encuentro estuvo marcado por las tánganas entre los dos equipos

Un gol del francés Kylian Mbappé en el minuto 22 y otro de Jude Bellingham en el 43 superaron el de Fermín López en el 38 y dieron la victoria al Real Madrid ante el Barcelona (2-1) en un clásico que deja al conjunto blanco reforzado en el liderato de la Liga, con cinco puntos de ventaja respecto a los azulgranas.

Clásico en el que el Real Madrid vio anulados tres goles por fuera de juego -dos de Mbappé y uno de Bellingham-, en el que el colegiado César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior en el minuto 3 y concedió otro por mano de Eric García que Szczesny paró a Mbappé en el 52.

