ÚLTIMA HORA
El Betis se mete en la puja por el fichaje de Dani Ceballos
Los ciclistas del UAE tiran a tope para ganar la crono por equipos en Figueras.
Los ciclistas del UAE tiran a tope para ganar la crono por equipos en Figueras. / Javier Lizón | Efe

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5

La crónica de la etapa del día en la Vuelta a España

Redacción Deportes

Figueras (Gerona), 27 de agosto 2025 - 20:04

El UAE se ha impuesto en la contrarreloj por equipos de la Vuelta a España, con salida y llegada en Figueres y con un recorrido de 24,1 km, en la que recuperó el maillot rojo de la general el danés Jonas Vingegaard (Visma)

El UAE marcó un tiempo de 25.26 minutos, a una media de 56,8 km/h, y aventajó en 7 segundos al Visma de Vingegaard y en 9 al Lidl Trek. El Movistar fue sexto a 17.

En la general vuelve al primer puesto Jonas Vingegaard, con 8 segundos de ventaja sobre Juan Ayuso y el portugués Joao Almeida.

Este jueves se disputará la sexta etapa, entre Olot y Pal Andorra, de 170,3 km.

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
1/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
2/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
3/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
4/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
5/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
6/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
7/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
8/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
9/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
10/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
11/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
12/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
13/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
14/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
15/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
16/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
17/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
18/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
19/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
20/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
21/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
22/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
23/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
24/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
25/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
26/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
27/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
28/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
29/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
30/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
31/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
32/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
33/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
34/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
35/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
36/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
37/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
38/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
39/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
40/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
41/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
42/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
43/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
44/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
45/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
46/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
47/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
48/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
49/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
50/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
51/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
52/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
53/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
54/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
55/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
56/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Glòria Sánchez | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
57/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Glòria Sánchez | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
58/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Glòria Sánchez | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
59/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Glòria Sánchez | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
60/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Glòria Sánchez | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
61/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Glòria Sánchez | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
62/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Glòria Sánchez | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
63/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Glòria Sánchez | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
64/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Glòria Sánchez | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
65/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Glòria Sánchez | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
66/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Glòria Sánchez | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
67/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Glòria Sánchez | Europa Press
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5
68/68 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5 / Glòria Sánchez | Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats