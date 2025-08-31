Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 8

En la cita con el esprint en Zaragoza no faltó el belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), quien alzó por segunda vez los brazos en la presente edición, como vencedor de la octava etapa de la Vuelta disputada entre Monzón y Zaragoza, de 163,5 km, en la que mantuvo el maillot rojo de líder el noruego Torstein Traeen (Bahrain).

Poderoso Philipsen (Mol, 27 años), se impuso con 3h.43.48 ante el italiano Elia Viviani y al británico Ethan Vernon.