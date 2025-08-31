Una imagen espectacular del esprint final en Zaragoza.
Una imagen espectacular del esprint final en Zaragoza. / Javier Lizón | Efe

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 8

La crónica de la etapa con triunfo final de Philipsen en Zaragoza

Redacción Deportes

Zaragoza, 31 de agosto 2025 - 00:29

En la cita con el esprint en Zaragoza no faltó el belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), quien alzó por segunda vez los brazos en la presente edición, como vencedor de la octava etapa de la Vuelta disputada entre Monzón y Zaragoza, de 163,5 km, en la que mantuvo el maillot rojo de líder el noruego Torstein Traeen (Bahrain).

Poderoso Philipsen (Mol, 27 años), se impuso con 3h.43.48 ante el italiano Elia Viviani y al británico Ethan Vernon.

