SUCESOS
Las mejores imágenes del Cross de Itálica
Las mejores imágenes del Cross de Itálica / Juan Carlos Muñoz

Las mejores imágenes del Cross de Itálica

Kwizera vuelve a coronarse en Itálica

Winfred Yavi, del oro en París a la corona en el Cross de Itálica

La bareiní Winfred Yavi, campeona olímpica en París 2024 en 3.000 obstáculos, le dio un lustre especial al XLIII Cross de Itálica al imponerse en la prueba femenina en una de sus primeras incursiones en esta especialidad deportiva tan atractiva del atletismo. Yavi no defraudó a las expectativas creadas respecto a su nivel mundial. En la prueba masculina Rodrigue Kwizera, que está a la espera de poder correr ya como español, se impuso para conseguir otro triunfo en Santiponce.

