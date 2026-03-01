Estreno accidentado del palaciego Rueda en Moto2 y Dani Muñoz firma un octavo puesto

No fue un buen domingo para los pilotos sevillanos en el Gran Premio de Tailandia. La mejor noticia la protagonizó Dani Muñoz, que logró un octavo puesto en una accidentada carrera de Moto2. Peor suerte tuvo José Antonio Rueda, que debutó con caída, mientras que David Muñoz solo pudo ser décimo en Moto3.

La primera carrera fue la de Moto3, en la que David Muñoz partía desde la segunda fila. El piloto brenense perdió rápidamente el contacto con el grupo de cabeza, ya que continúa sufriendo molestias de la lesión de la pasada temporada y no se encuentra al cien por cien. No pudo seguir el ritmo de los pilotos delanteros y rodó en el segundo grupo, finalizando décimo y sumando cinco puntos. Su compañero de equipo, David Almansa, logró la victoria -la primera de su carrera- tras imponerse a Máximo Quiles por apenas tres milésimas.

En Moto2, la carrera estuvo marcada por el caos. Dos banderas rojas obligaron a relanzar la prueba en dos ocasiones, lo que redujo la distancia a siete vueltas. En la última salida, José Antonio Rueda se fue al suelo en la curva nueve tras un toque con el neerlandés Van den Goorbergh, que ha sido sancionado con una long lap para la próxima cita. Estreno amargo para el palaciego, aunque su equipo confirmó que se encuentra en buen estado.

Por su parte, Dani Muñoz supo mantenerse al margen de los incidentes y aprovechar la situación para terminar en la octava posición, firmando así el mejor resultado sevillano del fin de semana. La victoria fue para Manu González con un podio español que lo comopletaron Izan Guevara y Dani Holgado.

Ahora el campeonato afronta tres semanas de descanso antes de la próxima cita, prevista para el 22 de marzo en el Gran Premio de Brasil. Un parón que vendrá bien especialmente a Rueda y David Muñoz para seguir recuperándose de sus respectivas lesiones.