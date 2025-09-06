Muñoz roza la primera fila; Rueda saldrá séptimo y tendrá que cumplir una 'long lap'

David Almansa logró la primera pole position de su carrera deportiva en el Gran Premio de Cataluña. En una clasificación en la que David Muñoz rozó la primera fila y saldrá cuarto, mientras que José Antonio Rueda partirá desde la séptima posición y con la obligación de cumplir una long lap durante la carrera.

Almansa marcó un mejor tiempo de 1:46.877, superando al australiano Joel Kleso y a Ángel Piqueras. El valenciano, principal rival por el título con Rueda superó la Q1 y saldrá desde la primera final con la idea de recortar puntos con el palaciego en Montmeló.

Desde el momento que se puso el semáforo en verde muchos pilotos fueron los que intentaron ponerse tras la estela del líder del mundial, José Antonio Rueda que no se lo pensó demasiado como siempre para salir como una exhalación y tirando del grupo con su paisano David Muñoz intentando coger su rebufo. Pero ni el uno ni el otro, la primera referencia seria la protagonizó Adrián Ferrnández quien rodó en 1:47.235, seguido tanto por Ryusei Yamanaka como por Ángel Piqueras, con el líder de la categoría pequeña, Rueda en la quinta posición. Ahí concluyó el primer time attack, con muchos pilotos entrando a boxes para cambiar el neumático y encarar el segundo intento.

En esa segunda salida, nuevamente, José Antonio Rueda fue la gran referencia de casi todos sus rivales, con Ángel Piqueras siguiendo al líder del mundial, una estrategia que le surtió efecto, pues en la primera vuelta lanzada paró el cronómetro en 1:47.086, mientras que el palaciego no mejoraba. Ángel Piqueras, desde la primera clasificación, ya era líder de la segunda con 149 milésimas de segundo de ventaja sobre Adrián Fernández, con Ryusei Yamanaka en el tercero puesto, que luego le arrebató David Muñoz, pero por detrás, el australiano Joel Kelso y David Almansa después, les arrebataron las primeras posiciones de la tabla.

Con apenas unos segundos de sesión por delante, David Muñoz marcó sus dos primeros parciales a ritmo de récord, pero su vuelta rápida fue cancelada por exceder los límites del circuito. Así, al final, la pole position fue por primera vez para David Almansa, por delante de Joel Kelso y Ángel Piqueras, que coparan la primera línea de salida, con David Muñoz, Ryusei Yamanaka y Adrián Fernández en la segunda.

El líder del mundial, José Antonio Rueda, saldrá desde la tercera línea junto a Guido Pini y su compañero de equipo Álvaro Carpe y con Máximo Quiles, Jakob Roulston y Taiyo Furusato, en la cuarta.

Top 10 de la clasificación de Moto3 / MotoGP

Una sanción que puede marcar la carrera

No será una carrera nada fácil para José Antonio Rueda, que además de intentar remontar desde la tercera fila necesitará hacer una long lap tras ser sancionado el viernes por un incidente con Máximo Quiles en la práctica. La carrera de este domingo del Gran Premio de Cataluña arrancará a las 11:00 horas y se disputará a 18 giros.