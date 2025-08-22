Los sevillanos Muñoz y Rueda se meten en la Q2, aunque lejos de Máximo Quiles

Los pilotos sevillanos José Antonio Rueda y David Muñoz no tiuvieron una gran actuación en el circuito Balaton Park en la primera jornada del Gran Premio de Hungría y a pesar de que ambos han sellado el pase directo a la Q2 se han quedado muy lejos de un Máximo Quiles, que fue el más rápido del viernes.

El viernes arrancó con la práctica oficial en el que Guido Pini, compañero de David Muñoz y uno de los rookies de la categoría fue el más rápido de la primera sesión. El piloto de Brenes acabó en cuarta posición, aunque a medio segundo y más lejos quedo incluso José Antonio Rueda, que sólo pudo ser duodécimo y a casi dos segundos del italiano Pini.

En la práctica oficial David Muñoz fue de los primeros en marcar referencias, rodando en 1:47.585 y situándose entre los más rápidos. Sin embargo, poco después sufrió una caída en la curva nueve, aunque pudo reincorporarse sin mayores consecuencias y continuar con la práctica. El de Brenes acabó logrando un tiempo de 1:47.209, que le llevó a la séptima posición y le clasifica directamente para la lucha por la 'pole'.

Por su parte, el líder del Mundial, José Antonio Rueda no está como se fue al parón veraniego, cuando era el dominador absoluto de la categoría. El palaciego fue recuperando posiciones a lo largo de la sesión, logrando finalizar en sexta posición, a menos de medio segundo del tiempo de el rookie Máximo Quiles, que fue el que acabó con el mejor tiempo del viernes.

Este sábado la lucha por llevarse la 'pole position' arrancará a las 13:10 horas con los dos pilotos sevillanos inmersos en la lucha. Antes a las 12:50 empezará la Q1 y la primera sesión del sábado será la segunda práctica libre que comenzará a las 8:40 horas.