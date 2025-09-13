Los sevillanos Rueda y David Muñoz se quedan a un sólo paso de la primera fila

El argentino Valentín Perrone consiguió la pole position en una clasificación muy igualada, en la que los sevillanos José Antonio Rueda y David Muñoz rozaron la primera línea, pero finalmente se conformaron con la segunda y saldrán cuarto y quinto, respectivamente. El líder del Mundial de Moto3 se quedó a 110 milésimas del argentino, y apenas 18 milésimas le impidieron estar en la primera fila.

El sábado comenzó bien para los sevillanos, que fueron los más rápidos en la última sesión de entrenamientos, llevándose David Muñoz el mejor tiempo. Ya en la clasificación, José Antonio Rueda, como es habitual, fue el primero en salir a pista en la Q2, pero todos sus rivales se colocaron tras su estela. Entonces decidió entrar en boxes para cambiar neumáticos, una acción seguida por muchos de sus competidores.

De regreso a la pista, el australiano Jakob Roulstones se convirtió en la primera referencia al marcar 1:40.807, aunque aún quedaban diez minutos de sesión, en los que todo podía cambiar. Y así fue; primero David Muñoz y después Valentín Perrone superaron al piloto australiano.

El líder del Mundial, Rueda, rodó en 1:40.569 para ponerse al frente de la tabla, aunque su posición duró poco, pues su paisano David Muñoz le superó con un registro de 1:40.440. Aún con tiempo para un nuevo intento, José Antonio Rueda volvió a marcar parciales de vuelta rápida y se colocó nuevamente líder con 1:40.438. Por detrás, Valentín Perrone lo batió con un registro de 1:40.328 y también fue superado por los australianos Joel Kelso y Jakob Roulstones.

Por momentos, el piloto de Brenes llegó a tener la pole provisional, a falta de solo dos minutos. Sin embargo, problemas en la moto de David Muñoz le impidieron salir a pista, lo que provocó que varios rivales lo superaran. Aun así, saldrá quinto en la segunda línea junto a Rueda, quien podría ampliar su ventaja en el Mundial, considerando que su principal rival, Ángel Piqueras, saldrá undécimo.

En la clasificación de Moto2, el nazareno Dani Muñoz, que llega tras lograr su primer podio en Montmeló, tuvo que pasar por la Q1, la superó, pero no pudo encontrar ritmo en la Q2 y partirá desde la décimoséptima posición. La pole en la categoría intermedia fue para Dani Holgado.

Horarios de las carreras

Este domingo serán las carreras. A las 11:00 comenzará la de Moto3 a 20 vueltas, mientras que la de Moto2 será a las 12:15 a 22 giros.