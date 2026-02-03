MotoGP 2026 arranca con el test oficial de Sepang y grandes ausencias

El Petronas Sepang International Circuit acoge desde febrero el primer test oficial de MotoGP 2026, una cita clave en la preparación de equipos y pilotos antes del inicio del campeonato. Tras un primer contacto durante el shakedown test, casi toda la parrilla participa ahora en tres jornadas intensivas de entrenamientos, aunque con dos ausencias destacadas.

Jorge Martín y Fermín Aldeguer no rodarán en el trazado malasio. El campeón del mundo de 2024, aún en proceso de recuperación tras dos operaciones, estará en el box de Aprilia Racing, mientras que el piloto de BK8 Gresini Racing MotoGP continúa lesionado. Sus bajas limitan las conclusiones que puedan extraerse, si bien la mayoría de fabricantes aprovecharán para ajustar configuraciones y evaluar las nuevas especificaciones técnicas.

Progresos clave de Honda y Yamaha

Las fábricas han centrado sus esfuerzos invernales en evolucionar sus prototipos. Honda confía en reducir distancias con los equipos punteros tras el positivo registro de Aleix Espargaró en el shakedown: el mejor tiempo de la marca japonesa en Sepang en MotoGP, incluso por delante de su crono en la Q2 del GP de 2025.

Por su parte, Yamaha comienza una nueva era con su motor V4, un proyecto que ha involucrado a pilotos como Andrea Dovizioso y Augusto Fernández en el desarrollo. El primer test dejó buenas sensaciones: Fabio Quartararo se quedó a medio segundo de su mejor tiempo en 2025, y Toprak Razgatlioglu evolucionó jornada tras jornada. Sin embargo, el mejor debutante fue Diogo Moreira (Pro Honda LCR), que superó al turco en la tercera sesión.

Marc Márquez vuelve a pista

Uno de los grandes atractivos del test será el regreso de Marc Márquez, campeón vigente con Ducati Lenovo Team, quien no compite desde su lesión en Indonesia (octubre de 2025). El español rodará por primera vez en 2026 en Sepang, con previsión de ir aumentando el ritmo a lo largo de los días.

En el otro lado del garaje, Francesco 'Pecco' Bagnaia buscará recuperar sensaciones tras un año complicado. El circuito asiático es propicio para el italiano, que ostenta el récord de vuelta rápida y desea recuperar la forma que le llevó a ganar los títulos de 2022 y 2023.

El impacto del sistema de concesiones

El nuevo sistema de concesiones técnicas condiciona quién participa y cuándo. Yamaha, encuadrada en el nivel D, alineó a todos sus pilotos en el shakedown, ganando tiempo de desarrollo. En cambio, Honda, Aprilia y KTM tuvieron que esperar al test oficial. ¿Compensará esta desventaja en Sepang?

Aun así, Pol Espargaró, con Red Bull KTM, fue segundo en el shakedown, confirmando avances en los proyectos de Austria y Japón. Las tres jornadas oficiales servirán para medir el rendimiento real con todos los pilotos titulares en pista.

¿Qué importancia tienen los test de pretemporada en MotoGP?

Los test de pretemporada resultan fundamentales para los equipos de MotoGP, ya que proporcionan la única oportunidad reglamentaria de realizar pruebas antes del inicio del campeonato. Durante estas jornadas, los equipos pueden probar nuevas configuraciones, evaluar componentes técnicos, ajustar la ergonomía de las motos y permitir que los pilotos se adapten a sus nuevas monturas. Para los rookies o pilotos que han cambiado de fabricante, estos días resultan especialmente valiosos para acumular kilómetros y familiarizarse con las características específicas de cada moto.

¿Por qué Yamaha ha desarrollado un motor V4?

Yamaha ha utilizado tradicionalmente motores en línea de cuatro cilindros en MotoGP, pero decidió cambiar a una configuración V4 buscando mejorar su competitividad. Los motores V4 ofrecen ventajas en términos de distribución de masas, compacidad y comportamiento dinámico de la moto, características que han demostrado ser exitosas en los proyectos de Ducati y Aprilia. Este cambio representa una inversión técnica y económica considerable para la marca japonesa, que busca recuperar el protagonismo perdido en las últimas temporadas frente a sus rivales europeos.

¿Cuándo comienza el campeonato de MotoGP 2026?

El campeonato mundial de MotoGP 2026 arrancará oficialmente pocas semanas después de la conclusión de estos test de Sepang, aunque la fecha exacta del gran premio inaugural aún no ha sido especificada en el calendario provisional. Tradicionalmente, la temporada de MotoGP suele comenzar a finales de febrero o principios de marzo con una carrera en el continente asiático o en el circuito de Losail en Qatar. El calendario completo del campeonato incluirá aproximadamente 20 grandes premios repartidos por Europa, Asia, América y Oceanía, culminando habitualmente en noviembre con la cita final en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, en la Comunidad Valenciana.