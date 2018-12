Así será la nueva Liga Europa 2

La UEFA anunció el domingo la creación de una tercera competición europea de clubes, la Liga Europa 2, en la que podrán participar clubes de las 55 federaciones miembro. No obstante, este tercer torneo que arrancará en 2021 se ve como una oportunidad para los clubes de los países pequeños. Y es que las cinco grandes ligas (España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia) sólo tendrán un representante. Así, la UEFA se asegura que entre los 96 clubes que jugarán la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga Europa 2 estén representados 34 países. "Habrá más partidos para más clubes, con más asociaciones representadas en la fase de grupos. Esta competición nació del diálogo entre los clubes de la Asociación Europa de Clubes", comentó el domingo el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin.

¿Qué equipos podrán jugar la Liga Europa 2?

Las 55 federaciones miembro tienen posibilidades de jugar. Las cinco primeras ligas tendrán un equipo, mientras que los siguientes diez campeonatos domésticos estarán representados por dos clubes en las rondas de clasificación. Las ligas que están entre los puestos 16 y 55 del ranking de la UEFA contarán con tres equipos.

¿Cómo es el sistema de juego?

La Liga Europa 2 tendrá el mismo formato que la Champions League. Los 32 equipos serán divididos en ocho grupos de cuatro y eliminatorias a partir de octavos de final. Los ocho primeros avanzan a octavos y los ocho segundos se enfrentan a los terceros de la fase de grupos de la Liga Europa. El ganador de la competición se asegura un billete a la siguiente edición de la Liga Europa.

¿Cómo afecta a la Liga Europa?

La segunda competición en importancia se reducirá de 48 a 32 clubes y cambiará de formato para jugarse con un sistema similar al de la Champions y la Liga Europa 2. El nivel de los partidos se incrementará porque sólo tendrán acceso a ella equipos de las 15 mejores ligas del continente. El ganador jugará la siguiente temporada la Champions League.

¿Habrá cambios en la Champions?

La primera competición no se verá afectada. Las cuatro mejores ligas tendrán cuatro cupos asegurados para la fase de grupos y las 55 federaciones miembros podrán conseguir un billete a través de la fase de clasificación. El único cambio es que los terceros de grupo no accederán directamente a las eliminatorias de la Liga Europa, sino que tendrán que jugar un play off previo.

¿Cuándo se jugarán los partidos?

Los encuentros de la Liga de Campeones se seguirán disputando martes y miércoles, mientras que la Liga Europa y la Liga Europa 2 compartirán los jueves. Además, las tres finales se jugarán en la misma semana: la de la Liga Europa 2 el miércoles, la de la Liga Europa el jueves y la de la Champions el sábado.