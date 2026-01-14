Nuevo episodio racista contra Vinícius: el fútbol español vuelve a mirarse al espejo

El racismo volvió a irrumpir este miércoles en el fútbol español con un nuevo episodio que tiene como protagonista a Vinícius Júnior. El jugador del Real Madrid fue objeto de cánticos racistas en la previa del encuentro de octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, que se disputa en el estadio Carlos Belmonte. Unos hechos que, lejos de ser aislados, se suman a una larga lista de incidentes que han convertido al delantero brasileño en el símbolo involuntario de una lucha aún pendiente en el deporte.

“Vinícius, eres un mono”, se escucha de forma reiterada en un vídeo difundido por el diario AS, en el que varios aficionados aparecen reunidos en una calle cercana al estadio. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando una oleada de indignación, tanto dentro como fuera del entorno futbolístico.

Uno de los primeros en reaccionar fue Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, quien no dudó en calificar lo sucedido como “bochornoso”. “Basta ya de racismo. Esto es bochornoso”, escribió el internacional belga en sus perfiles oficiales, compartiendo el vídeo y reclamando una respuesta contundente por parte de las instituciones.

Este nuevo episodio no hace sino reforzar una tendencia preocupante. Desde su llegada a LaLiga, Vinícius ha sido víctima de insultos racistas en numerosos estadios. Uno de los casos más recordados se produjo en Mestalla, durante un partido frente al Valencia, cuando parte de la grada profirió gritos similares que obligaron a detener el encuentro. Aquella noche marcó un antes y un después, con denuncias públicas del jugador, comunicados oficiales y promesas de cambio que, con el paso del tiempo, parecen no haberse materializado del todo.

También en escenarios como el Metropolitano, el Son Moix o incluso en desplazamientos internacionales, el nombre de Vinícius ha estado ligado a actitudes discriminatorias que han provocado sanciones, cierres parciales de gradas y expedientes disciplinarios. Sin embargo, la repetición de los hechos evidencia que las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado erradicar el problema.

El propio futbolista ha alzado la voz en varias ocasiones, denunciando que el racismo no es un caso puntual, sino un problema estructural. Sus mensajes, respaldados por compañeros de equipo, exjugadores, clubes y organizaciones internacionales, han convertido su figura en un referente contra la discriminación, aunque a un coste personal elevado.

Desde LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol se han reiterado mensajes de condena, anunciando investigaciones y posibles sanciones ejemplares.

El caso de Albacete vuelve a poner el foco sobre la responsabilidad colectiva: clubes, instituciones, fuerzas de seguridad y aficionados. Porque mientras los cánticos racistas sigan formando parte del paisaje previo a un partido, el problema seguirá vigente.