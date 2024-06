Un once sin debates en la selección española

Lo sorprendente a 40 horas de disputar los octavos de final de la Eurocopa 2024 no es que no exista debate alguno alrededor del once que presentará Luis de la Fuente para el duelo de España ante Georgia. Es el trabajo psicológico que ha realizado el técnico en su grupo de 26 jugadores para que todos asuman el rol a desempeñar y los suplentes se sientan tan importantes como los titulares.

"Pese a que no esté jugando de titular, estoy preparado para cuando el míster me necesite. El grupo está muy unido y, si ganamos esta Eurocopa, será de todos". Son palabras de Alejandro Grimaldo, uno de los jugadores que se esperaba titular en la Eurocopa tras la mejor temporada de su vida en el Bayer Leverkusen y que ha perdido el puesto ante Marc Cucurella.

El ejemplo del lateral izquierdo, donde además de compañeros Grimaldo asegura que tiene amistad con el jugador que le ha dejado en el banquillo y se alegra de que 'Cucu' sea una de las sensaciones del torneo, es extensible al resto de demarcaciones.

La brillante actuación de David Raya ante Albania, el día que descansó Unai Simón, cuando realizó el mismo número paradas que el titular en dos partidos y lució reflejos, no abren debate en la portería. Hay unos galones sin mancha por mucho que cometiese el portero vasco un error con los pies que costó un penalti en el debut, que posteriormente detuvo.

Tampoco lo hay en una defensa a la que regresan Dani Carvajal y Robin Le Normand con el peligro de la sanción sobrevolando para cuartos de final si ven una amarilla. La sobriedad de Dani Vivian en su estreno en la Eurocopa no aumentan sus opciones. Las de Nacho Fernández ante Aymeric Laporte se rebajan al estar recién recuperado del problema muscular que le impidió jugar ante Italia y Albania. Y a Cucurella no le mueve nadie de inicio tras sus dos recitales de entrega.

El mando de Rodri

Para tomar el mando del equipo De la Fuente recupera a su extensión en el campo, al auténtico líder del equipo, Rodri Hernández. Vuelve después un respiro necesario, una sanción por dos amonestaciones que le permiten tomar aire tras 55 partidos en su temporada que los ha acusado en la Eurocopa. Lejos de su plenitud física para adueñarse de los partidos. Con calambres preocupantes en el primer encuentro, mejorando ante Italia pero sin llegar al nivel que le ha convertido en el mejor medio centro del mundo.

Y su escudero en la gran cita de Alemania, Fabián Ruiz, se ha ganado a base de goles, asistencias y un fútbol sobrado de personalidad y talento, también ser igual de indiscutible. Nadie cuestiona su presencia antes de la de Mikel Merino, por muchos encuentros otro pilar sobre el que se sostenía la columna vertebral de Luis de la Fuente desde su llegada que se ha retocado premiando el momento de varios internacionales.

El nuevo estilo de España que ha hecho evolucionar el técnico riojano se apoya por la presencia de extremos puros. Con Lamine Yamal en la derecha, ya indiscutible sin aún cumplir 17 años, en el reencuentro con la selección ante la que debutó batiendo todos los récords que podía en Tiflis, Georgia, y la presencia de Nico Williams como factor continuo desequilibrante en la izquierda, es el sello nuevo de la Roja en la Eurocopa 2024.

El enganche con los extremos

El futbolista que engancha con ellos y con el punta es Pedri, al que De la Fuente esperó todo lo que pudo y no dudó en darle toda la confianza para que recuperara su verdadera identidad con la selección tras un año y medio de ausencias continuas por las lesiones.

Podría asumir papel de revulsivo, entrar cuando al rival le comienzan a fallar las fuerzas y que fuese novedad de inicio Dani Olmo que ha pasado a un papel de secundario, de jugador número 12, al que no estaba acostumbrado en la selección, pero el seleccionador prefiere 'exprimir' todo el físico que tiene Pedri y tras una hora en el campo hacer el relevo.

Y Morata es el capitán al que todos elogian. Hasta los que deja en el banquillo. "Se le valora muy poco, en otra selección sería una estrella mundial como es para nosotros", asegura a Efe Joselu "encantado de compartir delantera con él", con el que señala como "líder" que les lleva "por el buen camino".

El 9 de España marcó el primer tanto de la Eurocopa en el inicio del triunfo repleto de pegada ante Croacia y estuvo presente, peinando el balón que acabó en gol en propia puerta, en el tanto del triunfo que tumbó a Italia. Descansó de inicio en la tercera jornada, con los deberes hechos, y volverá a ser la referencia arriba ante una Georgia que le trae grandes recuerdos. Le hizo su único triplete como internacional. Goles que buscará para seguir ensanchando su leyenda en un torneo que ya lidera como máximo artillero español de todos los tiempos.