Partido clave para el Fundación Cajasol Andalucía este domingo en Socuéllamos

El Fundación Cajasol Andalucía viaja este domingo a Socuéllamos en busca de una victoria en la penúltima jornada de la primera vuelta de la Liga Iberdrola. Las de Ricardo Torronteras se enfrentarán al CV Kiele Socuéllamos a las 18:00 horas en el pabellón Gran Gaby. Un duelo de altura que se antoja clave para la clasificación a la Copa de la Reina en una competición doméstica tan ajustada en su clasificación.

Ambos conjuntos se encuentran con los mismos 13 puntos, con el Fundación Cajasol Andalucía como séptimo clasificado y acto seguido el CV Kiele Socuéllamos. Arenal Emevé, CV Tenerife Libby’s La Laguna y CV Sayre CC La Ballena acechan ya en puestos fuera de la Copa de la Reina con dos y tres puntos menos. Mirando hacia los puestos inmediatamente superiores, tan sólo se encuentran a dos puntos del cuarto clasificado, el CV Emalsa Gran Canaria. Una igualdad tan extrema que deja cada envite liguero como una final y donde sumar es clave para mantener la posición en estos puestos que dan acceso a la Copa de la Reina que se disputará en Tenerife del 22 al 25 de enero.

El conjunto de Ricardo Torronteras llega lleno de moral tras el pase a octavos de final de la CEV Challenge Cup con la victoria en el set de oro 11-15 frente al Dynamo Apeldoorn neerlandés. Igualmente, viene de sumar tres puntos en casa frente al CV Alcobendas, colista de la categoría, en la Liga Iberdrola. Por otra parte, el CV Kiele Socuéllamos llega tras caer 3-0 en su visita al líder de la Liga Iberdrola, el Avarca de Menorca, de forma contundente.

Un partido de alto voltaje donde una victoria podría dejar confirmada la presencia del Fundación Cajasol Andalucía en la próxima Copa de la Reina, aunque aún quedará un encuentro más de la primera vuelta el próximo sábado 13 de diciembre frente al CV Melilla en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos) de Dos Hermanas.