Un periodista danés es obligado a parar un directo por las fuerzas de seguridad de Qatar: "Si no cortas rompemos la cámara"

El reportero Rasmus Tantholdt de la cadena danesa TV2 ha sido increpado en directo por fuerzas de seguridad de Qatar asegurándole que no tenía permiso para grabar allí. La escena es la siguiente: Desde Odense, en Dinamarca, le dan paso a su reportero que se encuentra en Doha, Qatar, para hablar sobre la selección danesa. Rasmus Tantholdt, por su parte, empieza a hablar tras recibir paso desde el plató de su país.

De esta manera comienza la emisión mientras se ve entrar en escena a un par de personas ataviadas con túnicas blancas y con turbante. Llegan en una especie de carrito de los que se utilizan en los campos de fútbol para retirar a los lesionados en las camillas o también en los campos de golf para trasladarse de un lado a otro.

Bajan del cochecito y se acercan directamente al cámara para tapar el objetivo con una mano. Gritan que no tienen permiso para estar allí ni para grabar. El periodista saca su acreditación y trata de mostrarla. Pero los dos miembros de las fuerzas de seguridad le insisten: no tienes permiso "si sigues grabando vamos a romper la cámara". Siguen los cruces de palabras entre periodistas y estos hombres y no se llega a ningún acuerdo. La emisión acaba.

Rasmus ha emitido un tuit en el que ha dado a conocer mundialmente el momento y en el mismo explica que han pedido disculpas, pero que ya era tarde: "Ahora recibimos una disculpa de la Oficina Internacional de Medios de Qatar y del Comité Supremo de Qatar, pero antes, esto es lo que pasó".

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee. This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql