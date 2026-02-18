La petición de Mbappé a la UEFA en defensa de Vinicius

La superestrella del Real Madrid Kylian Mbappé, ha solicitado a la UEFA que imponga la máxima sanción contra Gianluca Prestianni, jugador argentino del Benfica, tras los presuntos insultos racistas dirigidos a Vinicius Jr. durante el encuentro de la UEFA Champions League disputado en el Estadio da Luz este martes. El delantero francés denunció públicamente que el futbolista rival, identificado con el dorsal 25, profirió en cinco ocasiones el término "mono" hacia el brasileño, tapándose la boca con su camiseta para evitar ser captado por las cámaras. El incidente provocó la interrupción del partido durante diez minutos, poniendo nuevamente sobre la mesa el problema del racismo en el fútbol europeo.

El encuentro, que finalizó con victoria madridista por 0-1, quedó completamente eclipsado por este episodio discriminatorio. Vinicius Jr., quien anotó el gol de la victoria, informó al árbitro sobre los insultos recibidos y éste se vio obligado a detener el juego para. La situación generó tensión en el terreno de juego y posteriormente provocó reacciones de condena por parte del Real Madrid y varios futbolistas presentes en Lisboa.

Mbappé no dudó en identificar públicamente al responsable en la zona mixta del estadio lisboeta, aunque evitó pronunciar su nombre completo. "Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", declaró el atacante galo ante los medios de comunicación.

Las contundentes declaraciones del delantero francés

El capitán del Real Madrid en este encuentro fue especialmente duro en sus valoraciones sobre el comportamiento del jugador del Benfica. "Le he dicho racista porque lo pienso. Solo hay que ver su cara que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios pero la cara no miente", afirmó Mbappé. El internacional francés subrayó que este tipo de comportamientos resultan inaceptables en el deporte profesional y que la juventud del presunto agresor no constituye una excusa válida.

"Vinicius está muy triste" tras sufrir un nuevo capítulo de racismo, aunque ensalzó su partido "con un gol maravilloso que dio la victoria. Tenemos que ser ejemplos para todos los niños que nos miran. Este es un problema que sale a veces, tengo muchos amigos portugueses que siempre me han tratado muy bien pero si una persona se porta así tenemos que decirlo", explicó Mbappé, quien diferenció claramente el comportamiento individual del jugador respecto a la afición y el club lisboeta en general.

La petición formal a las autoridades europeas

El atacante francés fue claro al dirigirse a la UEFA y solicitar medidas contundentes contra Gianluca Prestianni. "La gente luego nos ha pitado porque no saben lo que ha pasado. No tengo nada contra el mejor club de Portugal ni su entrenador, que es de los mejores de la historia, pero hay que hacer algo. Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada. Es un caso grave", pidió el internacional galo.

El resultado deportivo queda en segundo plano

Para Mbappé, la victoria del Real Madrid quedó completamente eclipsada por el incidente racista. "Hemos ganado el partido pero no es lo importante, hay cosas mucho más importantes que el fútbol", sentenció el delantero. Tanto Mbappé como el resto de la plantilla coincidieron en que el aspecto deportivo resultaba secundario frente a la gravedad de los insultos racistas sufridos por Vinicius Junior durante el encuentro en territorio portugués.