Los sevillanos Rueda y Muñoz no pueden seguir la estela del 'poleman' Quiles

El dominador en el trazado de Balaton sigue siendo el rookie, que empieza a postularse como el candidato para ganar el domingo. Ya acabó el viernes como el piloto más rápido y se llevó la 'pole' el sábado. Por su parte los dos pilotos sevillanos David Muñoz y José Antonio Rueda no pueden seguir la estela del rookie y partirán en la carrera desde la quinta y octava posición, respectivamente.

Con ambos pilotos ya clasificados directamente a la Q2 se ahorraron pasar por la sesión más estresante del fin de semana, la Q1. El piloto de Brenes comenzó con buen pie en la clasificación, siendo el primero en marcar una vuelta de referencia válida (1:46.683) que lo situó momentáneamente en cabeza, aunque después fue superado por varios pilotos. Un error en su segundo intento le impidió mejorar su registro, pero su consistencia le permitió situarse en la segunda fila de salida, quinto, acompañado por el también debutante y compañero de equipo Guido Pini y Álvaro Carpe.

Por su parte, al palaciego José Antonio Rueda le está costando mucho más que antes que el parón veraniego, pero saldrá en la tercera fila en la octava posición con la idea de estar en el grupo de cabeza. La peor noticia para el líder del Mundial de Moto3, es que su principal rival, Ángel Piqueras saldrá desde la tercera posición.

La carrera comenzará a partir de las 11:00 horas con el factor de Quiles, que tiene ritmo y podría buscar desde la salida tomar ventaja y escaparse en solitario, algo que condicionaría el trascurso de la carrera. Los dos sevillanos parten desde la parte alta con el objetivo de estar en la pelea por la lucha del podio, porque en estos momentos parece que hay un claro favorito para triunfar en Hungría.