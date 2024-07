El ránking mundial que no protege a Nadal en París

París/Poco protege el ránking a Rafael Nadal. Al menos es la sensación que existe desde que el ganador de 22 Grand Slam retomó su actividad en el circuito agarrado a la posibilidad del conocido como ránking protegido que sostiene a los jugadores apartados de la actividad por un periodo de tiempo más o menos largo por lesión.

El ránking protegido es una opción a la que recurre un jugador de baja y que no puede participar en una competición, al menos, durante seis meses como medida para compensar la pérdida de puntos. Pero sólo durante nueve meses. Esa ayuda, sin embargo, no te resguarda de las diabluras de los sorteos de los torneos. Evita, eso sí, tener que jugar una fase previa y acceder, según los casos, directamente al cuadro principal. Pero no mantiene la condición de cabeza de serie.

Nadal regresó a la competición al principio de 2024 tras un año ausente... y el azar le ha dado la espalda. Sus intenciones, sus planes, se han topado, de bruces, con el infortunio de la configuración de los cuadros y lo han fijado, sin posibilidad de rodaje, ante poderosos adversarios a las primeras de cambio. El último caso, el más reciente, el de los Juegos Olímpicos. París 2024 fue acogida con ilusión por el campeón olímpico individual en Pekín 2008. El balear confiaba en un sorteo suave. De menos a más.

El sorteo, realizado en Roland Garros, no le ha deparado suerte

No le ha dado suerte Roland Garros, su escenario fetiche, el que más ha contemplado sus éxitos y triunfos, donde ha implantado su reinado. Ocurrió en el segundo Grand Slam del curso, cuando en su retorno al major de París su rival, de entrada, fue el alemán Alexander Zverev, cuarto jugador del circuito ATP. Demasiada exigencia con pocos meses sobre la pista. Sin apenas bagaje en arcilla en este 2024, sin continuidad larga en los eventos, tuvo que lidiar con Zverev. Aunque mantuvo el tipo, no le dio para progresar en el cuadro. Por primera vez en París, Nadal se despidió a las primeras de cambio.

Ahora, en los Juegos Olímpicos, en el mismo escenario aunque en distinta competición, la situación ha sido similar y el rey de la tierra batida arrancará el torneo individual con el húngaro Marton Fucsovics. Al doblar la esquina del cuadro se toparía con el primer favorito, Novak Djokovic, segundo jugador del mundo, que se estrena ante el australiano Matthew Ebden.

Una alta exigencia para el español, que en su lado del cuadro contempla también al alemán Zverev, vigente campeón olímpico y que debutará contra el español Jaume Munar, y al griego Stefanos Tsitsipas, entre otros. “Falta aún para que llegue ese partido”, indicó Nadal, que no quiere mirar más allá de la primera ronda y del compromiso del dobles que también disputa junto a Carlos Alcaraz. “Primero empiezo con el dobles (ante los argentinos Máximo González y Andrés Molteri) y eso es lo que demanda la atención. Después, ya estar preparados para cuando tenga que jugar con Fucsovics que es un gran jugador”, señaló.

Djokovic, por su parte, contempla como algo excitante un eventual reencuentro con Nadal: “Tengo mucha ilusión por ese duelo de segunda ronda y voy a darlo todo. Sería un espectáculo, como en los viejos tiempos”, dijo.

Por su parte, Carlos Alcaraz arrancará con el libanés Habib Hady, un tenista irrelevante, desconocido, sin repercusión en el circuito; y Pedro Martínez jugará en el inicio con el italiano Andrea Vavassori, con el que ser verá después, en compañía de Simone Bolelli, Marcel Granollers y Pablo Carreño, la otra pareja olímpica española en dobles.