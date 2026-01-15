Roma desafía a Al-Attiyah y el Dakar entra en su recta final con todo por decidir

El Rally Dakar entra en su recta final con la sensación de que nada está completamente decidido y de que cada kilómetro empieza a pesar como nunca. La undécima etapa, disputada en los exigentes paisajes del desierto saudí, volvió a dejar claro que la estrategia, la gestión del riesgo y la regularidad son ya tan importantes como la velocidad pura en un rally que castiga cualquier error.

Tanto en coches como en motos, los principales aspirantes afrontan las dos últimas jornadas con diferencias ajustadas y con la presión psicológica creciendo a medida que se acerca la meta final. Los líderes defienden su posición, los perseguidores aprietan y los equipos afinan cada decisión en un Dakar que, fiel a su historia, promete emociones hasta el último día.

Roma aprieta la general en coches

En la categoría de coches, la antepenúltima etapa confirmó que Nani Roma sigue muy vivo en la lucha por la victoria final. El piloto catalán, al volante del Ford oficial, logró reducir en cuatro minutos su desventaja con el líder, el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), y se sitúa ahora a 8:40 en la clasificación general tras una especial de 320 kilómetros marcada por el control y la táctica.

La victoria del día fue para el sueco Mattias Ekström, que volvió a exhibir solidez con el Ford Raptor en una jornada rápida y sin grandes sobresaltos. Ekström compartió buena parte del recorrido con Carlos Sainz, al que superó en la meta por 2:26, confirmando su excelente adaptación al Dakar. El segundo puesto fue para Romain Dumas, mientras que Sainz completó el podio de la etapa, aprovechando su posición de salida para firmar un día competitivo.

Al-Attiyah optó por una estrategia conservadora, consciente de la ventaja acumulada y de la cercanía del final. El catarí cedió algo de tiempo, pero evitó riesgos innecesarios y mantiene el control de la general. Roma, pese a salir retrasado y encontrarse con tráfico, firmó una actuación sólida que le permite afrontar las dos últimas etapas con opciones reales de presionar al líder, especialmente en la penúltima jornada, la última con margen para abrir diferencias.

Por detrás, Sébastien Loeb es tercero a 18:37, seguido de Ekström y Sainz, en una clasificación donde la fiabilidad mecánica y la ausencia de errores serán determinantes.

Benavides manda en unas motos al límite

En motos, la undécima jornada volvió a dejar una general al rojo vivo. El argentino Luciano Benavides (KTM) conserva el liderato con sólo 23 segundos de ventaja sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda), mientras que el español Tosha Schareina se mantiene tercero a 15:16, tras finalizar quinto en la etapa.

La victoria parcial fue para Skyler Howes (Honda), escoltado por el francés Adrien van Beveren, en una demostración del dominio táctico de la marca japonesa en una especial muy rápida. Brabec, que lideró durante buena parte del recorrido, levantó el ritmo en los kilómetros finales para salir mejor colocado de cara a la etapa decisiva, una maniobra que permitió a Benavides conservar el mando.

La general, más apretada que nunca, anticipa dos días finales en los que cualquier detalle puede decidir el Dakar, con las estrategias ya claramente sobre la mesa.

Navarro encarrila el triunfo en Challenger

En un segundo plano, pero también en la fase decisiva, el español Pau Navarro dio un paso casi definitivo hacia la victoria en la categoría Challenger. Navarro amplió su ventaja de 18:30 a 25:08 sobre Yasir Seaidan, consolidando un liderato que mantiene desde hace seis jornadas.

La etapa fue para el argentino Nicolás Cavigliasso, que logró su segunda victoria en este Dakar y regresó al podio de la general, mientras que la saudí Dania Akeel completó una destacada actuación. Con solo dos días por delante, Navarro acaricia un triunfo que confirma su regularidad y solidez a lo largo de todo el rally.

El Rally Dakar entra así en su desenlace con varios frentes abiertos, líderes bajo presión y perseguidores dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad en las últimas batallas del desierto.