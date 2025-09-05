Rueda dominó la primera sesión; Muñoz, el segundo más rápido del viernes

Fin de semana de motociclismo en el Gran Premio de Cataluña, en el que los dos pilotos sevillanos han sido protagonistas en la primera jornada. José Antonio Rueda dominó la primera sesión, mientras que David Muñoz terminó como el segundo más rápido del viernes. Además, ambos están clasificados directamente para la Q2 y lucharán este sábado por la pole position.

Empezó bien la mañana para Rueda, quien le está costando encontrarse consigo mismo después del parón veraniego. Sin embargo, en Montmeló fue rápido desde el primer momento y volvió a liderar una sesión con un tiempo de 1:47.483. Fue el único que bajó al 47 junto a su paisano David Muñoz, que acabó en segunda posición.

El de Brenes volvió a realizar un buen tiempo en la práctica, repitiendo segunda posición y quedándose a una décima del argentino Valentín Perrone, que terminó como el más rápido del primer día. Más le costó a José Antonio Rueda clasificarse para la Q2, ya que, con sólo dos minutos por delante, se encontraba en la décimoséptima posición y con bandera amarilla en pista por la caída del japonés Aditama. El líder del Mundial de Moto3 apretó los puños y logró subir hasta la octava posición, salvando los muebles.

Rueda investigado por una acción sobre Máximo Quiles

Habrá que estar pendientes en las próximas horas de una posible sanción a Rueda, ya que los comisarios han anotado un incidente con Máximo Quiles. Por otra parte, su principal rival por el título, Ángel Piqueras, tendrá que pasar por la Q1 este sábado, después de que le cancelaran la última vuelta.

La lucha por la pole comenzará este sábado a las 13:10 horas, con los dos pilotos inmersos en la pelea. Antes, a las 8:40 horas, se celebrará la práctica 2.