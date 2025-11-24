Sevilla celebra su primera carrera solidaria de Navidad: fecha, recorrido e inscripciones

La I Carrera de la Navidad de Sevilla, una novedad destacada del programa de fiestas, se celebrará el próximo domingo 21 de diciembre. El Ayuntamiento ha presentado esta prueba con carácter deportivo, lúdico y solidario, con el objetivo de recoger juguetes y alimentos no perecederos para familias sin recursos. Además, se recaudarán fondos a través de las inscripciones en beneficio de la Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera (Apascide).

Las inscripciones ya están abiertas en la web de la prueba hasta el 17 de diciembre a las 23:59 horas, o bien hasta agotar los 3.500 dorsales disponibles. A continuación, te contamos los detalles sobre el recorrido, el precio y la recogida de los dorsales.

Fecha, horario y recorrido

La carrera tendrá lugar el 21 de diciembre a las 11:00 horas, con un tiempo máximo para su realización de una hora y media. El circuito circular, de 3,5 kilómetros de longitud, tendrá su zona de salida y de meta situadas en la Plaza de América:

Salida: Plaza de América sentido Avenida de la Borbolla (Interior Parque de María Luisa)

Avenida la Palmera

Avenida de la Borbolla

Plaza del Ejército español

Avenida de Portugal

Avenida Isabel la Católica

Plaza de Covadonga

Avenida Don Pelayo

Meta: Plaza América (Interior Parque de María Luisa)

Inscripciones, rincón solidario y actividades paralelas

La participación en la carrera de Navidad está abierta a toda la ciudadanía "sin distinción por sexo, edad, nacionalidad ni estado". Las personas interesadas ya pueden inscribirse bajo alguna de las siguientes modalidades:

Individual : 9€

: 9€ Pack familiar básico : 8€ por persona (hasta dos)

: 8€ por persona (hasta dos) Pack familiar plus: 7€ por persona (a partir de tres)

De estos importes se destinarán 2€, 1,5€ y 1€ a Apascide, respectivamente. Además, la organización pone a disposición de la ciudadanía un dorsal 0, cuya recaudación íntegra irá a parar a la atención de personas sordociegas. En paralelo, el día de la carrera se instalará el denominado rincón solidario ubicado junto a la zona de salida y de meta, que será cedido a diferentes entidades benéficas.

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado asimismo que tras la carrera o marcha de los participantes, en la llegada habrá avituallamiento líquido y sólido, así como degustaciones. Además, en la Plaza de América habrá un escenario con animación, sorteos, música navideña y villancicos, así como un Cartero Real en el que los más pequeños de la casa podrán dejar sus cartas para los Reyes Magos.

Recogida de dorsales y bolsas del corredor

La recogida de dorsales y bolsas del corredor tendrá lugar los días 18 y 19 de diciembre en Torre Sevilla, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Los participantes deberán presentar el correo de confirmación de pago. Se podrá autorizar a otra persona para la retirada, que deberá portar la autorización expresa del titular y una fotocopia de su DNI. Para retirar el dorsal de los menores de edad, se deberá presentar una autorización firmada por la persona responsable, que se podrá descargar de la web del evento, e indicar asimismo su número de teléfono.

Habrá dos categorías, absoluta (desde 12 años) e infantil (hasta 12 años), si bien no existirá clasificación al tratarse de una carrera no competitiva y solidaria.