El Sevilla elige la calle cercana al centro para la regata contra el Betis del sábado

La 59ª Regata Sevilla-Betis se encamina hacia el próximo sábado 8 de noviembre. Para ello ha presentado este martes sus últimas novedades en un acto celebrado en el Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja, testigo un año más de los últimos detalles de un derbi del remo con 65 años de historia del que ya se conocen sus protagonistas principales.

El obligado acto protocolario, en el que, al margen de desvelarse por parte de los capitanes de ambos equipos los componentes de los ocho con timonel absolutos, el Sevilla Fútbol Club ha podido elegir calle al ser año impar, optando como es lógico por la de Sevilla en detrimento de la de Triana para afrontar la decisiva curva de Chapina con teórica ventaja, ha contado con la asistencia, entre otras autoridades, de remeros de ambos clubes, autoridades institucionales y representantes de las empresas patrocinadoras y colaboradoras de la prueba, cuyo origen se remonta a 1960 y que este año da visibilidad en su faceta solidaria a la Asociación ELA Andalucía.

Acompañando al presidente de la Federación Andaluza de Remo, Fernando Briones; y al director de la Regata, Javier Cáceres, la presentación ha contado con la asistencia de la directora general de Sistemas y Valores del Deporte de la Junta de Andalucía, Mariola Rus; el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla, Francisco de Paula José Juárez; la delegada de Deportes y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Silvia Pozo; los consejeros del Sevilla y el Betis Jorge Marín y Ricardo Díaz y el presidente de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, José María Escribano.

"Estamos en la presentación de todo un clásico en la ciudad de Sevilla, y con un prestigio logrado a nivel andaluz y nacional a lo largo de las 58 ediciones anteriores, un evento deportivo con mucha historia y trabajo detrás y que se ha convertido por derecho propio en la fiesta del remo sevillano y andaluz. Por eso me gustaría felicitar a la Federación Andaluza de Remo, organizadora de la prueba, por el esfuerzo que realiza todos los años para que sea posible la celebración de la Regata Sevilla-Betis", comentaba en su alocución Mariola Rus.

En este sentido, y ratificando su consolidación el calendario, no sólo local, regional o nacional, el derbi del Guadalquivir vuelve este año a traspasar fronteras al ser retransmitido por tercer año, además de por los medios oficiales de los clubes de fútbol, Televisión Española a través de Teledeporte y la plataforma RTVEPlay, y Canal Sur TV en su tercer canal (ATV) y la plataforma digital CanalSurMás, por los canales del máximo organismo del remo internacional, World Rowing.

Vuelta a los orígenes con llegada en la Torre del Oro

Como ya se anunciara en la presentación del cartel, obra de Curro Cassillas, la 59ª Regata Sevilla-Betis repetirá el formato de los últimos años, con tres regatas masculina y otras tantas femeninas en las categorías absoluta, aspirante y veteranos, de 6 kilómetros en el primer caso y de 500 metros en los dos restantes. Eso sí, la principal novedad este año será el punto de llegada de la prueba, a la altura de la Torre del Oro en detrimento del Muelle de las Delicias por motivos de seguridad debido a la gran afluencia de aficionados que se congregan y al operativo de organización necesario. De esta forma, las salidas de las pruebas absolutas se retrasan en la dársena hasta la altura de la pasarela de San Jerónimo y se suprimen las regatas paralelas de promoción por clubes en un programa que arrancará a las 11:30 horas y tendrá sus puntos culminantes a las 12:00 con la clásica absoluta femenina y las 13:00 con la masculina.

Tripulaciones masculinas.

Por lo demás, y tras conocer los nombres de los jueces-árbitros de la Regata, Sonia Ruiz en la cita principal masculina, David Galisteo en la absoluta femenina, los respectivos capitanes de Sevilla y Betis han confirmado los nombres de los deportistas que defenderán sus colores en las pruebas absolutas el sábado.

Duelo olímpico y adiós de Marcelino García

Desvelados los protagonistas de las pruebas absolutas tras la realización del test previo en remoergómetro y algo más de dos semanas de entrenamientos, con un buen número de mundialistas e internacionales repartidos en cada barco, destaca el nuevo duelo entre los dobles diplomas olímpicos Jaime Canalejo y Javier García, marca este último de un ocho bético del que se caen los veteranos Marcelino García, que ostenta el récord absoluto de ediciones remadas (25) y ganadas (18), y Jaime Lara. Eso sí, el sempiterno Tomás Jurado repetirá como timonel heliopolitano en busca de su triunfo número 17 y el decimoquinto consecutivo de un Betis que dirigido por Gaspar Company confía en alargar la racha para apretar al máximo el histórico (30-28). Sus novedades son los internacionales Francisco Figueira, quinto en el Europeo sub23 este año, y Daniel Gutiérrez.

Por parte del Sevilla FC, con Mirson Camadro como técnico una nueva edición, regresa a la marca tras la lesión del pasado año el vigente subcampeón mundial sub23 Jorge Knabe, medalla que consiguiera el pasado verano en Polonia junto a Juan Miguel Palomino, otro de los ya fijos en el barco de Nervión, que, con la ayuda entre otros del veterano Patricio Rojas, que también se suma a la causa, o el medallista mundial júnior Ramón Palomino, intentará levantar el Trofeo José Antonio Muñoz ‘Anchoa’, como se conoce desde 2019 el famoso cocodrilo representativo de un ocho con timonel.

En la regata absoluta femenina, el ocho bético quiere aumentar su renta (15-20) y lograr su octava victoria consecutiva con el regreso de la veterana olímpica Esperanza Márquez en la tripulación dirigida por David Cifuentes, en la que vuelve a ser baja por encontrarse fuera estudiando la internacional Olivia del Castillo y Paola Alonso de Caso repetirá como marca. Por su parte, en la tripulación sevillista, que dirige Álvaro Romero, la internacional Lidia Florido liderará el ocho por delante de la campeona mundial de fondo Amanda Gil, seguida por la preolímpica Rocío Laó y la internacional sub23 Inmaculada Rius.

Tripulaciones femeninas.

En cuanto al resto de pruebas del programa, el Real Betis manda por la mínima en la categoría masculina de aspirantes (19-20) y veteranos (7-22), mientras que el Sevilla lo hace en las de aspirantes femeninas (2-1) y veteranas (2-1), de reciente creación y que alcanzan su cuarta edición.

La 59ª Regata Sevilla-Betis está organizada por la Federación Andaluza de Remo con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, el Puerto de Sevilla, Dársena Deportiva Sevilla, Coca-Cola, Cruzcampo, Filippi, Oton y los clubes sevillanos de remo, manteniendo su carácter solidario, en este caso con la Asociación ELA Andalucía.