El Sevilla Femenino logra su tercer triunfo consecutivo ante el Dux Logroño (1-0)

El Sevilla FC Femenino logró una nueva victoria, en este caso al Dux Logroño (1-0), en un encuentro en el que no fueron tan dominadoras como en otras ocasiones, pero en el cual al final se llevaron el gato al agua con el buen trabajo en la segunda mitad.

En la primera mitad, ningún equipo logró dominar ni generar excesivo peligro, algo que hizo que el marcador no se moviera al descanso. Las de David Losada lo intentaron sobre todo a balón parado con lanzamientos desde la esquina, pero sin aciertos sobre la portería de Chelsea. En el área local, Esther Sullastres apenas tuvo que intervenir, aunque las riojanas se acercaron un par de veces pero sin demasiado peligro.

La segunda a mitad comenzó igual que la primera, con ambos equipos estudiándose, pero sin generar peligro en las porterías de Chelsea ni de Sullastres. Pasada la hora de juego los entrenadores comenzaron a mover las piezas y lo cierto es que funcionó en el lado sevillista con la entrada de Fatou Kanteh, que a los pocos minutos de salir y tras una gran asistencia de Rosa Márquez, adelantó al equipo blanquirrojo.

Ese gol resultó definitivo finalmente en un partido en el que nuevamente Esther Sullastres dejó su portería a cero merced a un buen trabajo defensivo de todo el equipo, sumando seis jornadas ya sin encajar gol, con lo que eso conlleva. Así, el equipo continúa sumando y creciendo con 17 puntos en la séptima plaza y más cerca de los puestos altos que de la zona media-baja de la tabla a la espera de recibir el próximo sábado a las 12.00 horas en el RC Deportivo ABANCA.