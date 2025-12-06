El Sevilla Femenino saca un punto ante el Atlético tras tener un 0-2 (2-2)

Rosa Márquez dispara desde fuera del área para anotar el 0-2 en la primera mitad.

El Sevilla Femenino sumó un punto en la siempre complicada visita al campo del Atlético de Madrid. El partido concluyó con un empate a dos goles después de que las sevillistas se fueran al descanso con una clara ventaja en el marcador gracias a los goles de Raquel Morcillo y de Rosa Márquez.

El partido se había puesto muy favorable para la escuadra entrenada por David Losada en un terreno de juego que no le suele dar nada bien a los nervionenses. Pero el acoso del Atlético de Madrid fue absoluto tras el descanso, sobre todo por parte de la rápida extremo brasileña Luany, que le causaba muchos problemas a las visitantes con sus llegadas.

Pero también la suerte se le volvió en contra al Sevilla Femenino, ya que las llegadas del Atlético de Madrid no encontraban la portería de una inspirada Sullastres, pero fue una compañera suya, la central Isa Álvarez, la autora material del empate a dos. Fue un centro lateral en una jugada a balón parado que parecía no llevar mayor peligro, pero el despeje de la central sevillista se convirtió en un remate absolutamente imposible para la guardameta Sullastres.

Llegaba de esta manera la igualada después de que las sevillistas hubieran protagonizado una excelente primera mitad, que se veía culminada por dos buenos goles de Raquel Morcillo y de Rosa Márquez. El segundo vino en un disparo lejano que superó por arriba a la guardameta sevillana Lola Gallardo.

El Sevilla estaba sorprendiendo a un equipo que tradicionalmente se mueve por los puestos más altos de la tabla clasificatoria, pero la reacción del Atlético era previsible y eso dio lugar al empate con un remate de Amaiur en un centro de Luany y después el cabezazo de Isa Álvarez contra su propia portería.

En los diez últimos minutos, con los cambios ordenados por David Losada, el Sevilla Femenino tuvo llegadas muy peligrosas para haber vuelto a ponerse por delante en el marcador, pero las decisiones en la zona de peligro, con ventaja numérica incluida, no fueron las más acertadas para el remate final.