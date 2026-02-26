Sevilla presenta el FIM X-Trial de las Naciones 2026 con Toni Bou al frente de la selección española

Sevilla ha dado este jueves el pistoletazo de salida a uno de los grandes eventos del calendario internacional del trial indoor. El Palacio de los Marqueses de la Algaba ha sido el escenario elegido para la presentación oficial del FIM X-Trial de las Naciones Sevilla 2026, que se celebrará el próximo 14 de marzo y reunirá a los mejores pilotos del planeta en una competición por equipos de máximo nivel.

El acto institucional ha contado con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía, la Real Federación Española de Motociclismo y la organización del campeonato, además del piloto español Gabriel Marcelli, actual número dos del ranking mundial y uno de los grandes protagonistas de la cita.

La capital andaluza se convertirá durante una noche en el epicentro mundial del trial bajo techo, con la participación de las principales selecciones nacionales del panorama actual. Entre los países confirmados figuran España, Italia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, lo que garantiza un espectáculo de altísimo nivel técnico y competitivo.

España defenderá su condición de referencia internacional con un equipo liderado por el legendario Toni Bou, 38 veces campeón del mundo, que estará acompañado por Marcelli, uno de los pilotos con mayor proyección del campeonato. La combinación de experiencia y juventud convierte al conjunto español en uno de los grandes favoritos al título.

Un espectáculo de referencia

Durante la presentación, la delegada de Deporte del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen María Tena Aguilar, subrayó que la ciudad vuelve a posicionarse como referente en la organización de grandes eventos deportivos, destacando el impacto social y la oportunidad de acercar el motociclismo a los aficionados sevillanos.

En la misma línea, el director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi Rebollo, puso el acento en la capacidad de Andalucía para consolidarse como destino deportivo internacional, subrayando el impacto económico y turístico que generan este tipo de competiciones.

Por su parte, el CEO del campeonato, Rodrigo Castro, recordó que el X-Trial de las Naciones no es sólo una competición, sino un espectáculo que combina técnica, emoción y entretenimiento para todos los públicos. La prueba, explicó, ofrecerá una puesta en escena diseñada para convertir la velada en una experiencia inolvidable.

Marcelli y el componente emocional

El propio Gabriel Marcelli destacó el componente emocional de competir en casa. El piloto gallego aseguró que representar a España en Sevilla supone una gran responsabilidad y una motivación añadida para ofrecer el mejor rendimiento ante la afición.

El FIM X-Trial de las Naciones Sevilla 2026 se perfila así como uno de los eventos más esperados del calendario internacional del motociclismo, con una lucha directa por el título mundial en un formato por equipos que intensifica la presión y el espectáculo en cada zona.

Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del evento, con precios populares desde 19 euros y tarifas infantiles hasta 12 años, en una clara apuesta por acercar el trial indoor a todos los públicos y convertir el 14 de marzo en una gran fiesta del deporte en Sevilla.