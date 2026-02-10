Bou y Marcelli unirán talento y experiencia para defender a España en el Mundial de las Naciones de X-Trial en Sevilla

España ya tiene pareja definida para el próximo Mundial de las Naciones de X-Trial, una de las competiciones más emblemáticas del motociclismo indoor. Toni Bou y Gabriel Marcelli serán los encargados de defender los colores nacionales en la cita que se celebrará en Sevilla el próximo 14 de marzo, uniendo por primera vez sus caminos como representantes del equipo español. Ambos pilotos, integrantes del Repsol Honda Trial Team, se han ganado su plaza tras situarse al frente del ranking una vez disputado el reciente X-Trial de Barcelona, consolidando así una dupla con enorme potencial competitivo.

La confirmación de esta pareja llega después de una noche para el recuerdo en el Palau Sant Jordi, donde Bou volvió a ofrecer una demostración de autoridad absoluta. El vigente campeón del mundo firmó una actuación impecable que le permitió sumar su decimonovena victoria en Barcelona, una cifra que agranda aún más su leyenda en la disciplina. Desde la Q1 hasta la final, el piloto de Repsol Honda fue el más sólido, el más rápido y el más regular, dejando sin opciones reales a sus principales rivales.

El dominio de Toni Bou quedó patente desde las primeras fases de la prueba. Fue el mejor en la clasificación inicial, marcó el mejor tiempo en la Superpole y, ya en la final, sentenció la victoria desde las primeras zonas. Su capacidad para leer el recorrido y minimizar errores le permitió ampliar la ventaja progresivamente, dejando la lucha por el triunfo prácticamente decidida antes del último sector. Con este resultado, Bou refuerza su liderazgo en la clasificación general del campeonato y da un paso más hacia un nuevo título mundial.

Mientras Bou volaba hacia lo más alto del podio, la pelea por las posiciones de honor ofreció uno de los momentos más intensos de la noche. Jaime Busto y Gabriel Marcelli protagonizaron un duelo vibrante que no se resolvió hasta la última zona. El piloto de GasGas logró finalmente imponerse por un solo punto, relegando a Marcelli al tercer escalón del podio tras una batalla cargada de tensión y precisión técnica.

Pese a no sentirse del todo cómodo sobre la moto, Marcelli volvió a demostrar su madurez competitiva. Su regularidad, unida a la capacidad para sumar puntos en escenarios exigentes, le permitió asegurar una tercera posición de gran valor estratégico. Este resultado, junto a su posición en el ranking, confirma su presencia en el Mundial de las Naciones, donde vivirá su primera experiencia defendiendo a España y lo hará al lado del piloto más laureado de la historia del X-Trial.

La cita de Sevilla supondrá, por tanto, el debut de una nueva pareja española en esta competición por naciones, con ambos pilotos defendiendo los colores de Repsol Honda. La combinación de la experiencia infinita de Bou y la proyección de Marcelli ilusiona tanto al equipo como a los aficionados, que ven en esta dupla una garantía de competitividad al más alto nivel.

Con un campeón consagrado y un talento emergente compartiendo objetivo, España afronta el Mundial de las Naciones con ambición renovada. Sevilla se prepara para acoger un espectáculo de primer nivel, con Bou y Marcelli dispuestos a unir fuerzas y escribir un nuevo capítulo en la historia del X-Trial internacional.