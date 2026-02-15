Así ha sido la entrega de premios del Zúrich Maraton de Sevilla 2026
Así ha sido la entrega de premios del Zúrich Maraton de Sevilla 2026 / Ismael Rubio

Así ha sido la entrega de premios del Zúrich Maraton de Sevilla 2026

El etíope Kitata Tola y la finesa Vainio vencen en un histórico Maratón de Sevilla

Crónica masculina: Kitata gana el Maratón de Sevilla lanzándose en plancha

Crónica femenina: La nórdica Alisa Vaino triunfa ante la legión africana en el Maratón de Sevilla

Ismael Rubio

15 de febrero 2026 - 14:11

