Sigue en directo el sorteo para la segunda ronda de Copa del Rey: Sevilla y Betis buscan adversario

Los equipos sevillanos buscan rival para la segunda ronda de la Copa del Rey. El Real Betis, el Sevilla FC y el Antoniano, que superaron sus respectivos encuentros en la primera eliminatoria, sabrán este martes 11 de noviembre sus próximos adversarios cuando se realice el sorteo a partir de las 13:00 horas en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Tras el cierre de la primera ronda el pasado jueves 30 de octubre, donde el Betis goleó por 7-1 al Atlético Palma del Río y el Sevilla venció por 1-4 al CD Toledo, ambos conjuntos hispalenses se enfrentarán a uno de los 13 equipos distribuidos en diferentes categorías, pudiéndose dar un duelo provincial con el mencionado Antoniano, de Segunda RFEF, y que ya eliminó al Castellón por 1-0.

Los posibles rivales provienen de tres categorías distintas: Primera RFEF (Talavera, Guadalajara, Tenerife, Murcia, Cartagena y Eldense), Segunda RFEF (Quintanar del Rey, Extremadura, Ávila, Navalcarnero, Antoniano y Torrent) y Tercera RFEF (CD Cieza).

El procedimiento del sorteo mantiene el formato habitual de temporadas anteriores, con criterios de proximidad geográfica dividiendo España en dos grupos. El primero corresponde a la mitad norte y el segundo a la parte sur, donde se encuentran encuadrados tanto Betis como Sevilla. La primera bola que saldrá se enfrentará a un equipo de LaLiga y será la del conjunto murciano de Tercera RFEF, seguida por los equipos de Segunda RFEF y finalmente uno de Primera RFEF.

Fechas de la segunda ronda

Los 56 equipos participantes hasta el momento disputarán la segunda ronda eliminatoria entre el 2 y el 4 de diciembre de 2025. Los vencedores de esta fase avanzarán a los dieciseisavos de final, ronda en la que se incorporarán FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, clasificados para la Supercopa.