El Simón Verde Sport Cocos Sevilla asalta el campo del Cisneros y se afianza en la lucha por los play off (7-12)

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla dio un paso de enorme valor competitivo al imponerse por 7-12 al Complutense Cisneros en un partido áspero, exigente y marcado por las condiciones meteorológicas, un triunfo que refuerza sus aspiraciones de entrar en los play off y que se construyó desde la solidez colectiva, el dominio en la melé y una defensa heroica durante toda la segunda mitad.

Desde el inicio, el encuentro dejó claro que no iba a haber concesiones. La lluvia, muy presente, y un balón constantemente mojado provocaron numerosos avants en ambos equipos, pero las Cocos se adaptaron mejor al contexto. Las sevillanas empezaron imponiendo su ley en las melés, ganando metros y confianza, mientras el juego al pie de Lea Ducher resultaba mucho más efectivo que el de las locales.

El dominio verdinegro tuvo premio pronto. Tras desperdiciar un par de buenas opciones dentro de la línea de 22 del Cisneros, el equipo visitante volvió a apostar por su punto fuerte. En el minuto 5, y tras elegir melé en lugar de tiro a palos o touch, Cecilia Benza salió con potencia por el lado para firmar el primer ensayo del partido (0-5), haciendo justicia al mejor arranque sevillano.

La reacción del Complutense Cisneros no se hizo esperar. En una de sus pocas acciones claras del primer tiempo, una jugada a la mano por el ala derecha, mal defendida por las Cocos, acabó con el posado de Ana Cortés, transformado posteriormente para darle la vuelta al marcador (7-5). Fue un aviso, pero no un cambio de tendencia.

Las Cocos Sevilla siguieron jugando con orden, paciencia y una clara vocación ofensiva. Atacaron más de lo que defendieron hasta que, en una jugada bien elaborada, el balón llegó limpio al ala derecha para que Marta Carmona ‘Arahal’ posara el segundo ensayo visitante. Lea Ducher, desde una posición muy escorada, convirtió con precisión (7-12), en una acción clave antes del descanso.

La segunda mitad fue un ejercicio de resistencia. Las sevillanas encadenaron algunas indisciplinas castigadas con golpes de castigo, aunque nadie se atrevió a buscar los palos dadas las condiciones del campo. Cisneros comenzó a tener más balón, dominó mejor las touch, especialmente las que estaban lejos de la línea de marca, y apretó con una actitud mucho más agresiva.

Durante toda la segunda mitad, las Cocos apenas salieron de su campo. La defensa, sin embargo, fue sobresaliente. Placaje tras placaje, con un enorme trabajo de las delanteras —Carmen ‘Mele’ Fernández, Elena Vallejo, Gemma Sánchez, Marieta Román— y una línea que siempre encontraba un hombro a tiempo. El partido se endureció aún más con un maul que dejó una doble lesión, entre ellas la de Duna Gómez, entrando Ana Caravaca en el medio melé.

Ni siquiera la tarjeta amarilla a María Estepa en el minuto 76 rompió la muralla sevillana. Cisneros empujó hasta el final, pero un último golpe de castigo dentro de la 22 fue despejado hacia atrás, sellando un triunfo trabajado, sufrido y tremendamente valioso.

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla se llevó así una victoria fundamental ante un rival directo, demostrando carácter, madurez competitiva y una identidad clara. Un paso firme para seguir pensando en estar entre las mejores.