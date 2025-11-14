Simón Verde Sport Cocos visita al CRAT A Coruña este sábado

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla visita el campo del Campus Elviña este sábado (15:00) con arbitraje del catalán Roger Parera. Como es habitual, el quince titular está decidido en las sevillanas y será el formado por Araceli Baena, Marieta Román, Miriam Roig, Irene González, Katie Barnes, Martina Farina, Alba Sánchez, Cecilia Benza, Duna Gómez, Blanca Ruiz, Claudia Sánchez, Sofía Brussoni, Idaira García, Marta Carmona Arahal y Lea Ducher. Para los cambios quedan Valle Viñas, Nora Colorado, Marina San Román, Carmen ‘Mele’ Fernández, Marta Núñez, Ana Caravaca, Lucía Aguayo, Concha Moreno.

Para Irene Romero Perdi, "cara a esta jornada hemos seguido trabajando con mucha intensidad y concentración. Venimos del último partido con una sensación agridulce y vamos a por todas para cambiar ese sentimiento. La liga está igualada con equipos que están haciendo muy bien su trabajo, así que cada jornada será decisiva y será una batalla. Además, el CRAT cuenta con dos jugadoras que conocemos bien, lo que hará esta lucha más bonita.”

Las sevillanas que dirigen Perdi y Michel Hogg se enfrentan a sus ex compañeras hoy en las filas del CRAT A Coruña Chía Alfaro y Ana Peralta y de su parte Valle Viñas hoy en las Cocos se medirá a sus antiguas compañeras. Las gallegas que dirigen Pablo Artime y Juan Pablo ‘Chorny’ son colistas y vienen de perder 43-17 en el campo de El Salvador. Tienen un partido aplazado de la primera jornada contra Majadahonda y sólo tienen una victoria sumada en el campo del San Cugat 21-26. Cayeron 17-10 en el campo del Olímpico y su feudo 17-44 ante las visitantes de Getxo. Destacan en su plantel la primera línea Alicia San Martín, la tercera centro internacional portuguesa María de Conceiçao Peixoto, la segunda línea internacional sub 23 Oihane López de Ullibarri, la ala internacional holandesa Kika Mulling, la centro Elsa Porto o la zaguero Inés Spínola.