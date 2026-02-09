El sorprendente método de dopaje de los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha anunciado que investigará si surgen pruebas de que saltadores de esquí masculinos se están inyectando ácido hialurónico en sus penes para mejorar el rendimiento deportivo. El tema, que ha generado controversia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, surgió tras informaciones publicadas por medios alemanes sobre esta práctica.

En enero, el diario alemán Bild informó de que algunos competidores se inyectaban ácido hialurónico en el pene antes de las mediciones oficiales de sus trajes de competición. Esta sustancia, que no figura en la lista de productos prohibidos en el deporte, puede incrementar la circunferencia del miembro viril entre uno y dos centímetros, lo que aumentaría la superficie del traje durante la competición y, según la Federación Internacional de Esquí (FIS), podría prolongar el vuelo en el aire.

"Cada centímetro extra en un traje cuenta. Si tu traje tiene un 5% más de superficie, vuelas más lejos", explicó Sandro Pertile, director de carreras masculinas de salto de esquí de la FIS. El efecto del ácido hialurónico inyectado puede durar hasta 18 meses, lo que convertiría esta práctica en una modificación corporal de larga duración.

Respuesta de la Agencia Mundial Antidopaje

Durante una rueda de prensa en los Juegos Olímpicos, el director general de la AMA, Olivier Niggli, declaró: "No conozco los detalles del salto de esquí y cómo esto podría mejorar el rendimiento. Si algo saliera a la luz, lo examinaríamos y veríamos si está relacionado con el dopaje. No abordamos otros medios de mejora del rendimiento (no relacionados con el dopaje)".

El presidente de la AMA, el polaco Witold Banka, mostró un tono distendido ante la pregunta y bromeó: "El salto de esquí es muy popular en Polonia, así que os prometo que voy a investigarlo".

La FIS niega evidencias de esta práctica

Bruno Sassi, director de comunicaciones de la FIS, aseguró a la BBC: "Nunca ha habido ninguna indicación, y mucho menos evidencia, de que algún competidor haya hecho uso de una inyección de ácido hialurónico para intentar obtener una ventaja competitiva".

Antes del inicio de cada temporada, los saltadores son medidos mediante escáneres corporales 3D, en los que deben vestir únicamente "ropa interior elástica y ajustada al cuerpo". Las normas establecen que sus trajes deben tener una tolerancia de solo 2-4 centímetros, y como parte del proceso de medición también se registra la altura de la entrepierna.

La altura de entrepierna del traje debe ajustarse a la del atleta, con una adición de 3 centímetros para los hombres, una especificación que podría verse alterada mediante estas inyecciones estéticas.

Antecedentes de manipulación en los trajes

Esta no es la primera vez que surgen intentos de mejorar el rendimiento mediante manipulaciones de los trajes de competición. En agosto de 2025, los medallistas olímpicos noruegos Marius Lindvik y Johann Andre Forfang aceptaron suspensiones de tres meses por su participación en la manipulación de trajes durante el evento de trampolín grande masculino en el Campeonato Mundial de Esquí en Trondheim, Noruega, celebrado en marzo.

Aunque posteriormente se confirmó que los propios atletas no conocían la manipulación, la FIS declaró que su equipo había "intentado engañar al sistema" introduciendo hilos reforzados en sus monos de competición. Ambos deportistas están autorizados para competir en estos Juegos Olímpicos, que comenzaron oficialmente el viernes.