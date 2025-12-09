El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en directo: Betis y Sevilla conocerán a sus rivales

La Real Federación Española de Fútbol celebra este martes a partir de las 13:00 el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En esta ronda entran ya en liza los cuatro conjuntos de la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. También en esta ronda, que se disputará los días 16, 17 y 18 de diciembre, podría haber un derbi entre el Real Betis y el Sevilla FC, ya que habrá un choque entre dos conjuntos de Primera división.

Los únicos condicionantes en este sorteo es que el rival de inferior categoría seguirá jugando la eliminatoria a partido único como locales y que los cuatro clubes de la Supercopa de España se enfrentarán a lo rivales de categorías más bajas.