Supercopa | Las fotos del Barcelona-Athletic

El Barcelona goleó este miércoles por 5-0 al Athletic Club, con un triunfo desatado con cuatro goles entre los minutos 22 al 38 y agrandado después con el quinto tanto ya en la segunda parte, para clasificarse para la final de la Supercopa de España, en la que su rival será el ganador del Atlético de Madrid-Real Madrid.
Ferran Torres, en el minuto 22; Fermín López, con el 2-0 en el 30; Rooney Bardghji, con el 3-0 en el 34, y Raphinha, con un doblete, con el 4-0 en el 38 y el 5-0 en el 52, marcaron los goles y reflejaron en el marcador la superioridad visible del conjunto azulgrana.
