Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético

Los goles de Federico Valverde, al minuto y 17 segundos, y Rodrygo Goes, en el 55, clasificaron al Real Madrid para la final de la Supercopa de España del próximo domingo contra el Barcelona, tras superar por 1-2 al Atlético de Madrid, por el que marcó Alexander Sorloth al borde de la hora de partido.
Su rival en el encuentro decisivo por el título será el Barcelona, que el miércoles goleó por 5-0 al Athletic Club en la otra semifinal.
1/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
2/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
3/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
4/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
5/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
6/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
7/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
8/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
9/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
10/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
11/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
12/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
13/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
14/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
15/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
16/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
17/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | Efe
18/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
19/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
20/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
21/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
22/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
23/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
24/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
25/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
26/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
27/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
28/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
29/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
30/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
31/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
32/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
33/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
34/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
35/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Ángel Martínez | RFEF
36/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
37/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
38/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
39/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
40/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
41/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
42/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
43/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
44/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
45/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
46/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
47/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
48/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
49/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
50/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
51/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
52/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
53/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
54/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
55/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
56/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
57/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
58/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
59/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
60/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
61/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
62/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
63/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
64/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
65/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
66/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
67/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
68/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
69/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
70/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
71/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
72/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
73/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
74/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
75/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
76/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
77/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
78/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
79/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
80/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
81/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
82/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
83/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
84/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
85/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
86/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
87/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
88/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
89/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
90/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
91/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
92/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
93/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
94/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
95/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
96/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
97/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
98/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
99/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
100/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
101/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
102/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
103/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
104/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
105/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
106/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
107/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
108/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
109/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
110/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
111/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
112/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
113/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
114/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
115/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
116/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
117/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
118/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
119/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
120/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
121/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
122/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
123/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
124/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
125/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
126/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
127/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/Kai Forsterling | Efe
128/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
129/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
130/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
131/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
132/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
133/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
134/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
135/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
136/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
137/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
138/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
139/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
140/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
141/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
142/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
143/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
144/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
145/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
146/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
147/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
148/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
149/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
150/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
151/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
152/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
153/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
154/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
155/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
156/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
157/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
158/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
159/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
160/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
161/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe
162/162Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético/STR | Efe