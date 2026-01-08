Supercopa | Las fotos del Real Madrid-Atlético

Los goles de Federico Valverde, al minuto y 17 segundos, y Rodrygo Goes, en el 55, clasificaron al Real Madrid para la final de la Supercopa de España del próximo domingo contra el Barcelona, tras superar por 1-2 al Atlético de Madrid, por el que marcó Alexander Sorloth al borde de la hora de partido.

Su rival en el encuentro decisivo por el título será el Barcelona, que el miércoles goleó por 5-0 al Athletic Club en la otra semifinal.