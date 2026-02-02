Anaya y Sikorová refuerzan su liderazgo en una jornada pasada por agua en Dos Hermanas

Dos Hermanas volvió a vivir este domingo una intensa jornada de carreras de caballos en el Gran Hipódromo de Andalucía “Javier Piñar Hafner”, donde la lluvia, las pistas blandas y el dominio de los nombres propios del año marcaron el desarrollo de la cuarta reunión de 2026. El entrenador Óscar Anaya y la jockey Denissa Sikorová, líderes en sus respectivas estadísticas, volvieron a ser protagonistas, al tiempo que el jinete José Gómez firmó un valioso doblete que confirma su gran momento de forma.

La reunión, décima de la temporada, arrancó con el Premio Real Club Pineda de Sevilla, una prueba de venta para tres años sobre 1.900 metros en arena, en la que la potranca Highlighting se mostró muy superior. La pupila de Helder Pereira, defendiendo los colores de la Cuadra Espectáculo, se impuso con autoridad gracias a una monta precisa de Ignacio Melgarejo, que la llevó siempre bien colocada por los palos para vencer con más de tres cuerpos sobre Born To Bright. Muy distanciado cerró el trío Hervas.

La segunda carrera, Premio Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, mantuvo el espectáculo en la arena, esta vez sobre 1.200 metros. El triunfo fue para Haya Taal, de la Cuadra Caño Quebrado, con una excelente conducción de Nicolás de Julián. El cinco años, entrenado por Jesús López, resolvió la carrera con un potente remate final por el centro de la pista, superando a Conspiracy, mientras que el favorito Romeo tuvo que conformarse con la tercera plaza.

La pista de hierba entró en escena en la tercera carrera, el Premio Hipódromo de La Zarzuela, un reclamar sobre 1.200 metros que sirvió para la primera victoria del día de Óscar Anaya. El debutante en España Sanat, con José Gómez en la montura, confirmó las expectativas con una recta final contundente, imponiéndose por tres cuerpos a Natural Force, montado por Denissa Sikorová. Substitute completó el trío, mientras que Music History acusó el esfuerzo inicial y fue cuarto. No tomó la salida Be True.

El momento culminante de la jornada llegó con la segunda parte del hándicap, Premio Gran Hipódromo de Andalucía, disputado sobre 1.600 metros y base de la apuesta Lototurf. La victoria fue para el favorito As Bestas, que dio a Anaya y Sikorová un nuevo éxito conjunto. El cuatro años, algo frío en los primeros compases, fue creciendo desde la curva final gracias a una monta inteligente y paciente, logrando superar en el mismo poste de meta a Lord Larache y al puntero Judge Me Not en una llegada de enorme emoción, con los tres primeros separados por menos de un cuerpo. Fue retirado Number.

La jornada se cerró con la primera parte del hándicap, Premio Hipódromo de San Sebastián, donde José Gómez completó su doblete al vencer de punta a punta con Something. El veterano siete años, entrenado por Graciela Rodríguez, dominó sin discusión, dejando atrás a Lady Cocody y Spielman. No participaron Magic Warrior ni Shutterwood.

En el apartado de apuestas, la Quíntuple Plus quedó formada por las mantillas 2–5–6–1–4–10, mientras que en la Lototurf el caballo ganador fue el número 1.

La próxima jornada en el Gran Hipódromo de Andalucía está prevista para el domingo 8 de febrero, con la expectativa de nuevas emociones en el verde nazareno y la continuidad del pulso entre los grandes protagonistas de la temporada.