Tussam refuerza el servicio de autobuses a La Cartuja para el España-Turquía: líneas, horarios y frecuencias de paso

La Selección Española de Fútbol se juega su clasificación para el Mundial de 2026 ante Turquía este martes a las 20:45 horas en Sevilla. La Roja cuenta ahora con tres puntos más que los otomanos y todo lo que no sea perder por una diferencia de siete goles le asegurará su billete a la cita mundialista en Norteamérica el próximo verano. Por este motivo, la empresa municipal de transporte Tussam reforzará las líneas que prestan servicio al Estadio de La Cartuja esta tarde.

En concreto, las líneas 2, C1 y C2 efectuarán sus paradas en la Avenida Juan Bautista Muñoz, a 200 metros de la puerta Sur de La Cartuja. Desde las 18:30 horas, dos horas y cuarto antes del partido, cada una de estas rutas dispondrá de entre seis y ocho autobuses de refuerzo con respecto a su oferta habitual de 19 y 10 vehículos. De este modo, la frecuencia de paso de estas líneas se situará entre cinco y seis minutos, según informa Tussam.

Con un recorrido circular y transversal, estas líneas permiten el acceso direto desde distintas zonas de la ciudad, como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios y Triana. A la salida del partido, los aficionados dispondrán de estos autobuses en las paradas próximas a La Cartuja.

También se puede llegar al estadio utilizando el servicio de Cercanías Renfe, ya que la línea C-2 cuenta con una estación cercana, la de Estadio Olímpico, que es la tercera parada desde la Estación Sevilla - Santa Justa y la más próxima al recinto.

¿Cómo llegar al Estadio de La Cartuja?

Por otro lado, para aquellos aficionados que decidan acudir en su vehículo particular, deberán hacerlo dispondrá de las siguientes opciones de aparcamiento:

Aparcamiento principal: Con 12.000 plazas , se trata de una opción gratuita, cómoda y segura cercana a los accesos que administra el propio estadio. En días con partidos como este suele estar muy concurrido, por lo que se recomienda llegar con antelación.

, se trata de una opción gratuita, cómoda y segura cercana a los accesos que administra el propio estadio. En días con partidos como este suele estar muy concurrido, por lo que se recomienda llegar con antelación. Calles aledañas al estadio: Su disponibilidad se irá reduciendo conforme se acerque la hora del encuentro y en la mayoría de estas plazas de aparcamiento rige la zona azul (hasta las 22:00 horas)

(hasta las 22:00 horas) Aparcamiento del Parque del Alamillo: A una distancia de 15 minutos, este aparcamiento amplio y gratuito es otro de los más codiciados por los aficionados

España-Turquía: precio de las entradas y dónde ver

A la hora de redactar este artículo, todavía es posible adquirir entradas para el España-Turquía a través de la web de la RFEF, con precios que oscilan entre los 49 euros de las gradas norte y sur y los 60 euros de la zona fondo. Se podrán adquirir un máximo de seis entradas por compra hasta el inicio del partido o agotar existencias. Cada espectador deberá portar un billete de entrada expedido a título individual, válido sólo para una persona y para la localidad reseñada en la misma

El encuentro entre las selecciones de España y Turquía podrá seguirse en directo por La 1 de TVE y en streaming a través de RTVE Play.