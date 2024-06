El último partido ante Georgia: la gestación de la familia actual, el debut de Lamine...

Colonia/El reencuentro de la selección española de Luis de la Fuente con Georgia trajo de vuelta un momento especial para el técnico, el 1-7 con el que cambió el paso en Tiflis en la fase de clasificación a la Eurocopa en un momento difícil por el terremoto institucional que se vivía en septiembre de 2023 en la Federación.

"Fue un partido muy importante para nosotros, llegamos en una situación de tensión y se demostró que somos un equipo muy fuerte, comprometido y unido. Fue cuando comenzamos a acuñar el término familia", desveló Luis de la Fuente antes de reencontrarse con Georgia en los octavos de final de la Eurocopa de Alemania.

"Vivimos momentos muy emocionantes y emotivos en aquel desplazamiento. De ahí salimos mucho más fuertes. Fue el debut de Lamine además, un día muy bonito y ahora deseamos seguir disfrutándolo muchísimos años con nosotros", recordó.

Aquel encuentro, el tercero de la fase de clasificación a la Eurocopa 2024, lo encaró España con la obligación de ganar en Tiflis tras haberse dado meses antes un batacazo en la visita a Escocia (2-0).

Nico Williams en una acción ante Mamardashvili en Tiflis. / DAVID MDZINARISHVILI | EFE

Goleada histórica para silenciar el terremoto institucional

Días antes se había desatado todo el escándalo que acabó costando el puesto a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis de la Fuente había tenido que pedir perdón en rueda de prensa por aplaudir a Rubiales cuando no dimitió de su cargo en el momento en el que se esperaba su renuncia y los internacionales leyeron un escrito en favor de las jugadores de la selección española femenina.

En ese ambiente de crispación, con un terremoto institucional desviando la atención de lo deportivo, la selección española viajó a Tiflis y dio una exhibición futbolística goleando 1-7 a Georgia para dar un giro al grupo y crear unos lazos entre los jugadores que han ayudado a que a día de hoy se respire dentro un ambiente perfecto de hermandad para buscar el éxito en la Eurocopa.

"Empieza una Eurocopa diferente"

El seleccionador riojano descartó que el reencuentro contra el combinado caucásico vaya a deparar un partido sencillo, tras los dos cómodos triunfos de su equipo ante el mismo rival en la fase de clasificación, y aseguró que empieza un torneo "diferente".

"No podemos controlar las sensaciones de fuera, para nada pensamos que es un partido fácil. Todo lo contrario. Ellos han crecido mucho desde que nos enfrentamos en la fase de grupos, han aprendido la lección y sus jugadores están muy motivados. Por respeto creo que hay que hacerlo muy bien para tener opciones de ganar", dijo en rueda de prensa.

Kvaratskhelia es el principal acicate del combinado georgiano. / Miguel A. Lopes | EFE

"Empieza una Eurocopa diferente. La charla con los jugadores era para recordar en la previa del partido que hay que tener buenas sensaciones, les damos las gracias y exigimos mejorar para el día siguiente. Les pides máxima intensidad y concentración para el partido más importante", añadió, desvelando la conversación que tuvo con los 26 jugadores antes de comenzar el último entrenamiento.

Nacho, Ayoze y Navas recuperados

No desveló su idea sobre el equipo titular el seleccionador español y confirmó que todos su futbolistas "están bien", con Nacho Fernández, Ayoze Pérez y Jesús Navas recuperados de sus dolencias. "Si hay algún cambio no es caprichoso, es por un plan de partido y de juego, conociendo al rival y viendo sensaciones de los jugadores. Todos me dan garantía", afirmó.

Quien quedó claro que va a jugar es Lamine Yamal, al bromear el seleccionador con la legislación alemana que prohíbe a un menor trabajar a ciertas horas de la noche por la que fue preguntado.

"No conocía la legislación alemana en lo laboral. Vamos a poner al jugador y si lo tenemos que quitar a las 23:02 minutos lo haremos para no incumplir", ironizó. "Viene a jugar un partido y a disfrutar de su trabajo como hace habitualmente, no pensamos en nada más", añadió.

"Con Lamine hablamos mucho en el día a día, es un caso especial por su juventud porque le tratamos como uno más, con sus peculiaridades porque es un crío de 16 años en edad porque futbolísticamente demuestra una madurez impropia de su edad, pero está en formación como persona y todos somos responsables", reconoció.

En su primera participación en una Eurocopa, Georgia logró un pase a octavos histórico. / Friedemann Vogel | EFE

A pesar del precedente, esta es otra Georgia

Sobre el rival, Georgia, advirtió De la Fuente de su rapidez en transición, por lo que pidió a sus jugadores "máxima atención, vigilancias, marcajes muy cercanos y estar muy atentos para no ser sorprendidos", y también resaltó su potencial en las acciones a balón parado.

"Hemos mejorado las dos selecciones, Georgia lo ha demostrado. Es a un partido, los errores se penalizan mucho y para respetar al rival solo hay que ver que acaba de ganar 2-0 a Portugal, significa que es un equipo muy peligroso. Hemos visto cosas sorprendentes en el fútbol en situaciones que no se pensaban y se producen. Tienen potencial para sorprender a cualquier rival", apuntó.