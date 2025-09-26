AEMET
Activado el aviso amarillo por lluvia en Sevilla este domingo

La Carrera Nocturna del Guadalquivir 2025, en directo

No te pierdas el espectáculo deportivo más divertido del otoño

La Carrera Nocturna y los toros por San Miguel marcan un fin de semana en Sevilla cargado de eventos multitudinarios

36 Carrera Nocturna del Guadalquivir / M. H.
M. H.

Sevilla, 26 de septiembre 2025 - 20:30

Vive en directo la carrera nocturna este viernes a partir de las 22:00 horas de la noche. La salida y la meta están en la Glorieta de Buenos Aires, si bien el recorrido traza el siguiente mapa por la ciudad: Paseo de las Delicias, Glorieta de los Marineros, Paseo Cristóbal Colón, Torneo, Parlamento de Andalucía, Ronda Histórica y Avenida de María Luisa. Conéctate y vive cada zancada, el esfuerzo y la pasión de cientos de corredores bajo las luces de Sevilla.

También te puede interesar

Lo último

stats