Vive en directo la carrera nocturna este viernes a partir de las 22:00 horas de la noche. La salida y la meta están en la Glorieta de Buenos Aires, si bien el recorrido traza el siguiente mapa por la ciudad: Paseo de las Delicias, Glorieta de los Marineros, Paseo Cristóbal Colón, Torneo, Parlamento de Andalucía, Ronda Histórica y Avenida de María Luisa. Conéctate y vive cada zancada, el esfuerzo y la pasión de cientos de corredores bajo las luces de Sevilla.