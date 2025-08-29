Vlachodimos entra en la convocatoria para Gerona; Pedrosa, no

El Sevilla ha anunciado la convocatoria para el partido de mañana en Gerona en la que aparece como principal novedad el portero Odysseas Vlachodimos, el cual aún no está inscrito en LaLiga. Suazo y Alfon, ya inscritos, podrán realizar su debut oficial con el club.

La principal baja es la del lateral Adriá Pedrosa, que no cuenta con la confianza de Almeyda y podría salir del club en los días que restan de mercado, con el Elche como principal candidato a hacerse con sus servicios.

Respecto al último partido contra el Getafe, a Pedrosa se unen en la lista de bajas Stanis Idumbo, que se marchará al Mónaco por unos 10 millones de euros, y los lesionados Lukebakio, Akor Adams y Sow, titulares en los dos primeros encuentros.

Hasta siete jugadores con ficha del filial completan la convocatoria compuesta por 21 jugadores, con las novedades de Altozano, Sierra y Álex Costa, que suplirán los jugadores con los que no podrá contar Almeyda.

CONVOCATORIA

Porteros: Vlachodimos, Nyland y Alberto Flores.

Defensas: Juanlu, Carmona, Marcao, Kike Salas, Castrín, Suazo y Oso.

Centrocampistas: Gudelj, Agoumé, Edu Altozano, Manu Bueno y Rubén Vargas.

Delanteros: Peque, Ejuke, Sierra, Alfon, Isaac y Álex Costa.